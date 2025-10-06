Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

Какие последствия обстрела Харькова?

Российские захватчики атаковали Харьков ударными беспилотниками ночью 6 октября. Спасатели сообщили о последствиях удара.

В Новобаварском районе возникли пожары и разрушения на территории одного из объектов, в Шевченковском – горел автомобиль,

– написали в ГСЧС.

Последствия российского обстрела: смотрите фото ГСЧС Харьковщины

Кроме того, из-за атаки дронов повреждены частные жилые дома, складские здания, гаражи и легковые автомобили. По предварительным данным пострадали 4 человека.

К ликвидации последствий привлекались спасатели, а также медицинский и пиротехнический расчеты ГСЧС.

Российские атаки на Украину: что известно?