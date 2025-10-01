Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, какими средствами враг ударил по городу и области. Также она сообщила о последствиях атаки.

Читайте также Оккупанты ударили по Харькову: в городе – серия прилетов

Какие последствия ночной атаки по Харькову?

Харьков был атакован 10 беспилотниками в разное время, а также 3 КАБами. Также по пригороду и по Харьковщине с 30 сентября оккупанты нанесли удары 5 ракетами "Искандер".

В Харькове россияне попали по частному сектору после 02:00 1 октября. Из-за удара серьезно повреждены около 20 домов, также получили поражение 10 многоэтажек и много автомобилей.

Враг попал по частному дому, в котором, к счастью, в то время не было людей. Это спасло их от гибели. Однако в результате ночного удара пострадало 9 человек,

– отметила корреспондентка.

Среди них самой старшей женщине 80 лет. Также четверо раненых мужчин находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Остальные из пострадавших – женщины, у большинства из них – стресс, у одной – поражения стеклом.

Одна из женщин, чей дом частично поврежден из-за ночного обстрела дронами и КАБами, рассказала ужасные детали атаки.

Как услышала взрыв, начала скорее одеваться и убежала из дома. Посыпалось на голову, все повыбивало. Как выходила, был второй прилет. Я не спала совсем. Оно как бахнет там в окне, и у меня в окне дырка,

– поделилась пострадавшая пенсионерка.

Как отметил городской голова Харькова Игорь Терехов, среди объектов, который был под ударами россиян – рынок "Барабашово".

Очень много людей оказалось буквально без ничего, потому что дотла сгорели их торговые павильоны. Кроме этого, разрушен один частный дом. Очень много частных домов пострадало, выбиты окна в многоэтажках. Также повреждены входы в метрополитен. Очень много разбито автомобилей, и пострадал кооператив, в котором были размещены машины,

– рассказал мэр города.

На рынке "Барабашово" в результате атаки возник огромный пожар на площади 2800 квадратных метров. По подсчетам, это уже восьмая атака на рынок с начала полномасштабного вторжения.

После обстрела по рынку очень быстро вспыхивает пожар. Охранники пытались их сразу самостоятельно тушить вместе с предпринимателями, которые приехали. Однако пожар был очень мощным. Спасатели сумели его обуздать только днем – около 12:00.

Около двух часов ночи услышали сильный взрыв. Поняли, что происходит что-то плохое. Выскочили на улицу – на территорию рынка, увидели большой пожар. Но своими силами мы не смогли бы справиться, по-любому. У меня лоб немного обгорел, болело потом. Я из большого огнетушителя пытался погасить пожар, насколько мог близко подойти к огню,

– объяснил охранник.

Местом удара на "Барабашово" стал тканевый хаб. Люди, что там работали, потеряли все, что имели на складах, все сбережения. Среди предпринимателей есть те, кто чьи павильоны горят уже второй раз за время полномасштабного вторжения.

Российская атака на Харьков: главное