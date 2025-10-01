Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова и начальника ОВА Олега Синегубова.

Что известно об обстреле Харьковщины?

Враг ночью запустил по Харьковской области баллистические ракеты и КАБы. Сразу в двух громадах спасатели преодолевают последствия пожара.

Больше всего во время атаки пострадали Киевский и Салтовский районы Харькова. На местах, где возникли пожары, работают подразделения ГСЧС, пиротехники, психологи, кинологи и добровольные пожарные.

Спасатели работали на местах прилетов: смотрите видео

В 03:58 Игорь Терехов сообщил, что в городе пострадали шесть человек. Пятеро из них – 41-летняя и 80-летняя женщины, 34-летний, 25-летний и 27-летний мужчины получили серьезные взрывные травмы и госпитализированы в больницу. 21-летнему мужчине медики помогли на месте. Один из пострадавших является полицейским.

Как отмечают спасатели ГСЧС, в Киевском районе пожары после вражеской атаки охватили 2 800 квадратных метров. Там пылали торговые павильоны на площади. В Салтовском районе разрушениям подвергся жилой дом, а также горели гаражи на площади 350 квадратных метров.

Последствия атаки на Харьков 1 октября / Фото ГСЧС Украины и Харьковской ОГА

Полиция Харьковской области начала досудебные расследования относительно новых военных преступлений России.

