Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. В случае угрозы для вашего региона советуем не пренебрегать безопасностью.
Смотрите также Это произошло впервые: аналитик "Флеш" сообщил о новом дроне, который атаковал Сумы
Где движутся вражеские дроны 29 сентября?
Где объявлена воздушная тревога: интерактивная карта
БпЛА с Полтавской области в направлении Черкасс. Вражеский БпЛА с Киевщины в р-не. Попельные (Житомирщина), вектор движения на Винницкую область. БпЛА в направлении Чернигова с севера. Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. КГВА советует жителям оставаться в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Вражеский БпЛА на востоке Харковской области, курс западный. БпЛА з Черниговской области на Киевщине, курсом на столицу.
В Киеве раздавались взрывы
БпЛА с Полтавской области в направлении Черкасс.
Вражеский БпЛА с Киевщины в р-не. Попельные (Житомирщина), вектор движения на Винницкую область.
БпЛА в направлении Чернигова с севера.
Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. КГВА советует жителям оставаться в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги.
Вражеский БпЛА на востоке Харковской области, курс западный.
БпЛА з Черниговской области на Киевщине, курсом на столицу.