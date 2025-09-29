Об этом сообщил украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов, передает 24 Канал.
Что известно о новом дроне в Сумах?
Эксперт отметил, что впервые видит в перехвате его оборудованием ударный дрон БМ-35 с тепловизионной камерой.
БМ-35 с тепловизионной камерой / Фото телеграм "Флеша"
"Флеш" предположил, что, вероятно, этот беспилотник противник будет использовать и для ночных атак по городу.
Еще в конце июля специалист писал об использовании россиянами нового дрона для ударов по Сумской области. Он отмечал, что оккупанты превратили Сумы в полигон для испытания БПЛА "Италмас". Позже "Флеш" исправился, уточнив, что город терроризирует другой дрон – БМ-35.
Известно, что этот беспилотник имеет дельтовидное крыло, бензиновый двухтактный двигатель DLE с тянущим винтом в носу, аналоговую систему передачи видеосигнала, которая работает в частотном диапазоне 3,3 ГГц, и курсовую камеру.
БМ-35 неоднократно атаковал прифронтовые поселки, нанося ущерб инфраструктуре.
В конструкции БМ-35 по меньшей мере 41 иностранная деталь. Большинство элементов из Китая, но есть и компоненты из Швейцарии, США и Тайваня.
Что известно последние удары дронами по Украине?
- Ночью 29 сентября Россия запустила по Украине 32 дрона, из них около 20 – "Шахеды". Зафиксировано попадание 9 ударных БПЛА на 8 локациях.
- В ночь на 28 сентября оккупанты совершили очередную массированную атаку на Украину, использовав более 600 дронов и ракет. Основным направлением вражеского удара стал Киев. В столице погибли четыре человека, среди них – 12-летняя школьница Александра Полищук.
- Противник, в частности, обстрелял Конотоп. В результате ударов пострадали два человека, поврежден городской транспорт и исчезло водоснабжение.
- Российские дроны атаковали Сумы, попав по автомобильной стоянке, что вызвало возгорание грузовых автомобилей.