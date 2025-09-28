Спасатели быстро локализовали пожар. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

Какие последствия атаки на Сумы?

Ночью 28 сентября российские войска массированно атаковали Украину. Дроны также ударили по Сумах. Одно из попаданий зафиксировано по автомобильной стоянке, где вспыхнули грузовые автомобили с полуприцепами.

Ликвидация возгорания после атаки на Сумы: смотрите видео

Огонь распространялся очень быстро, поэтому пожарные оперативно прибыли на место и начали тушение.

Спасатели ликвидируют пожар в Сумах / Фото ГСЧС

Из-за угрозы повторных ударов работы приходилось периодически приостанавливать,

– говорится в сообщении.

Пожар удалось полностью ликвидировать. По предварительной информации, данных о пострадавших нет.

Спасатели ликвидируют пожар после атаки / Фото ГСЧС

Какие последствия атаки на Украину?