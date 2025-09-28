Рятувальники швидко локалізували пожежу. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ДСНС.
Дивіться також Росіяни масовано атакують Київ: кількість постраждалих зростає
Які наслідки атаки на Суми?
Уночі 28 вересня російські війська масовано атакували Україну. Дрони також вдарили по Сумах. Одне з влучань зафіксовано по автомобільній стоянці, де спалахнули вантажні автомобілі з напівпричепами.
Ліквідація займання після атаки на Суми: дивіться відео
Вогонь поширювався дуже швидко, тож вогнеборці оперативно прибули на місце та почали гасіння.
Рятувальники ліквідують пожежу у Сумах / Фото ДСНС
Через загрозу повторних ударів роботи доводилося періодично призупиняти,
– йдеться в повідомленні.
Пожежу вдалося повністю ліквідувати. За попередньою інформацією, даних про постраждалих немає.
Рятувальники ліквідують пожежу після атаки / Фото ДСНС
Які наслідки атаки на Україну?
Вночі 28 вересня під масованим ударом Росії опинилась низка регіонів України. Внаслідок атаки зафіксовані влучання та руйнування на Одещині, Київщині, Запоріжжі та у столиці.
У Києві відомо про щонайменше 10 постраждалих та трьох загиблих. Серед жертв – є дитина. Сталося займання у медзакладі, а також частково зруйновано п'ятиповерхівку.
В Одеській області пошкоджено підприємство та дах приватного житлового будинку.
Пожежу ліквідували. Обійшлось без постраждалих.