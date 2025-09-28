О последствиях вражеской атаки сообщает 24 Канал со ссылкой на "Кордон.Медиа".

Какие последствия атаки дронов на Конотоп?

В воскресенье, 28 сентября, Украину массированно атаковали российские беспилотники и ракеты. Попадания зафиксированы, в частности, в Конотопе.

В результате вражеских ударов дронами пострадали двое местных жителей – женщина и мужчина. Они обратились за медицинской помощью. По предварительной информации, они получили легкие травмы.

Также известно, что оккупанты повредили трамвай в городе. Кроме того, часть Конотопа осталась без воды после атаки. По словам мэра, водоснабжение пока есть только в двух микрорайонах.

Спасательные и коммунальные службы ликвидируют последствия российского террора.

