От них поступило много сообщений о фиксации необычных объектов в небе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеканал TV2.

Что известно об очередном инциденте в Дании?

Согласно обнародованной информации, дежурный офицер отдела полиции на острове Борнхольм Томас Элсгаард уточнил, что самолеты сначала пролетали над островом в одном направлении. После этого воздушные борта вернули обратно.

В то же время Вооруженные силы Дании не захотели комментировать журналистам информацию о поднятии двух истребителей F35 в воздух. Также Министерство обороны пока не подтверждает, фиксировали ли незаконную деятельность дронов.

Сейчас продолжают наблюдать за воздушным пространством и собирать информацию о возможных БПЛА для обеспечения безопасности страны и морской инфраструктуры. На боевом дежурстве постоянно находятся два F-16.

По состоянию на утро больше не патрулируют воздушное пространство над Борнхольмом.

Какую активность фиксировали в Дании ранее?