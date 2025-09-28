Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Вооруженных сил Дании.

К теме "Безопасно ли теперь в Европе": украинка из Дании рассказала, как местные реагируют на дроны в стране

Где видели дроны в Дании?

Уже не впервые дроны следят за объектами в Дании. Беспилотники снова пролетали над военным частями в ночь на 28 сентября.

Инцидент подтвердили в Министерстве обороны страны.

Министерство обороны Дании может подтвердить, что прошлой ночью в нескольких своих местах расположения были замечены дроны. Было привлечено больше мощностей,

– говорится в сообщении.

Стоит отметить, что воздушное пространство Дании беспилотники нарушают уже несколько дней подряд. В связи с повторением применения дронов над военными и гражданскими объектами в Дании запретили пользоваться БпЛА.

Министерства транспорта Дании заявляет, что беспилотная зона на территории всей страны будет действовать с 29 сентября до 3 октября.

Нарушить закон об авиации возможно нарушить только для обеспечения общественной безопасности или при наличии особых обстоятельств. За нарушение запрета предусматривается штраф или тюремное заключение на срок до двух лет.

Сколько раз БпЛА летали над объектами в Дании?