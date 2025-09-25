Яна, украинка, проживающая в Копенгагене, эксклюзивно поделилась с 24 Каналом о том, какие настроения у местных жителей после этих инцидентов.

Что думают в Дании об атаках дронами?

Яна обратила внимание, что некоторые датчане критикуют политику главы правительства Метте Фредериксен. Некоторые утверждают, что Дания "чрезмерно" поддерживает украинцев и поэтому пострадала сама.

Таких людей, по ее словам, к сожалению, становится все больше. Они заявляют, что не хотят платить налоги, которые потом идут на поддержку Украины. Многие хотят оставаться в стороне и "не лезть во все эти дела". Но в Копенгагене, где живет Яна, очень много тех, кто поддерживает Украину и украинцев.

Настроение у жителей такое себе. Людям сказали, что прямой военной угрозы пока нет. Я мама, и многие родители начали задумываться, будет ли безопасно вообще в Европе,

– говорит Яна.

В местных чатах датчане возмущены властью. Некоторые даже считают, что власть "втянула Данию в прямую конфронтацию с Россией", и переживают за безопасность. Кто-то обращает внимание, что их государство не сбило дроны.

Обратите внимание! После атак на Европу пророссийские политики выступили с заявлениями, мол, в нападении виноваты сами европейцы. По мнению Орбана, Польшу атаковали, потому что очень вовлечена в войну России против Украины. Сийярто заявил, что с Россией следует продолжать диалог. Хотя Будапешт якобы обеспокоен нарушением воздушного пространства Польши.

Реакция датчан на атаки дронами:

"Уместным вопросом, видимо, является то, насколько хорошо мы способны защитить, например, украинских производителей оружия на датской земле. Метте Фредериксен и правительство немного напоминают ту добрую старую историю о новом наряде императора. Или ту, что "не следует гордиться, пока не застрелят медведя". Печально, что Метте и правительство втянули Данию в прямую конфронтацию с Россией" (Арне Расмуссен).

"Правительство прилагало все усилия, чтобы помочь Украине, а теперь оказывается, что мы даже не готовы справиться с простым дроном. Я волнуюсь за нашу безопасность, потому что ни о чем не позаботились" (Килие Зоммер).

"Другие страны сбивают дроны, а Дания угрожает штрафами и удивленно просто смотрит на них. Дания – полное посмешище" (Томас Хансен).

Справка. "Новый наряд короля" – известная сказка Андерсена. В ней король и все придворные делали вид, будто видят ткань, которой на самом деле не существовало. Но не признавались, потому что ткань якобы была невидимой людям, непригодным для своих должностей или чрезмерно глупым. Так продолжалось, пока мальчик не крикнул, что король на самом деле голый.

Что известно об атаке дронов в Дании?