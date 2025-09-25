Дроны были замечены вблизи еще 3 датских аэропортов / Скриншот из видео

В воздушном пространстве Дании в ночь на 25 сентября зафиксировали беспилотники. По данным полиции, их заметили вблизи аэропортов в Эсбьерге, Сендерборге и Скридструпе.