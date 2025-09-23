Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова, передает пропагандистское издание ТАСС.

Как Песков отверг обвинения в дронах в Дании?

По словам Пескова, бесконечная череда "голословных" обвинений от западных стран приводит к тому, что они уже не принимаются во внимание.

Он цинично заявил, что страна, которая занимает серьезную позицию, с "такими голословными обвинениями не должна выступать".

Напомним, ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что не может отрицать того, что это была Россия. Она назвала инцидент "самой серьезной атакой на критическую инфраструктуру страны за все время".

Что известно о дронах в Скандинавии и реакции на них?