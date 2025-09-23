Страны расположены в сотнях километров от России. Подробнее об этом читайте в материале 24 Канала.

Как далеко от России расположены скандинавские страны?

22 сентября 2025 года большие дроны были замечены над аэропортами Копенгагена и Осло. В Дании они кружили над взлетно-посадочными полосами, включали и выключали свет и выполняли сложные маневры.

Работу аэропорта Копенгагена остановили почти на четыре часа, около ста рейсов было задержано или отменено. В результате тысячи пассажиров не попали на свои самолеты.

Полиция считает, что аппараты контролировал опытный оператор. Признаков прямого нападения не обнаружили, скорее это была демонстрация возможностей.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала произошедшее "самым серьезным нападением на критическую инфраструктуру страны".

Дроны заметили в небе над аэропортом Копенгагена "Каструп". От Дании до ближайшей точки России – Санкт-Петербурга – примерно 1 174 километров. Непосредственно до аэропорта линейное расстояние (по небу) составляет примерно 1 155 километров. Если ехать по автодорогам, то между Россией и "Каструпом" 1 513 километров.

В Норвегии сразу на нескольких локациях видели дроны. В Осло наблюдали беспилотник над аэропортом "Гардермуен". Там временно закрыли воздушное пространство, остановив по меньшей мере 14 бортов. Другой БпЛА летал над военными объектами крепости Акерсгус.

Для расчета расстояния до Норвегии от России целесообразнее всего брать западную крайнюю точку России – Балтийское побережье возле Калининграда. По небу от этого города до Осло – около 850 километров. До аэропорта в норвежской столице оттуда около 860 километров. До крепости Акерсгус из Калининграда лететь надо было бы около 850 – 860 километров. Зато расстояние между странами по земле составляет от 1 200 до 1 400 километров.

Дроны также заметили над морем между Данией и Швецией. Связаны ли инциденты в Норвегии и Швеции – официально неизвестно.

