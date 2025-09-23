Про це повідомляє 24 Канал з посилання на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова, передає пропагандистське видання ТАСС.
Як Пєсков відкинув звинувачення у дронах у Данії?
За словами Пєскова, нескінченна низка "голослівних" звинувачень від західних країн призводить до того, що вони вже не беруться до уваги.
Він цинічно заявив, що країна, яка займає серйозну позицію, з "такими голослівними звинуваченнями не повинна виступати".
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен зазначила, що не може заперечити того, що це була Росія. Вона назвала інцидент "найсерйознішою атакою на критичну інфраструктуру країни за весь час".
Що відомо про дрони в Скандинавії і реакцію на них?
Ввечері 22 вересня над Копенгагеном помітили 4 великих безпілотники. Країна закрила аеропорт, БпЛА майже на чотири години зупинили злети та посадки літаків. Внаслідок інциденту довелося перенаправити 50 бортів.
Також дрони фіксували над військовими об'єктами Норвегії та Швеції.
БпЛА не збивали. Наразі правоохоронці не кажуть, кому належали запущені дрони. Поліції країн Скандинавії заявили про готовність співпрацювати, аби визначити, чи пов'язані випадки у трьох країнах.
Раніше подібні провокації сталися в Естонії з літаками та у Польщі та Румунії з дронами. Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в ефірі 24 Каналу заявив, що провокації Москви однозначно є розвідкою: інциденти повністю розкрили військове управління країн НАТО. Окупанти вишукують шпарини.