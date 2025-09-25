Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеві ЗМІ.

Де помітили дрони в Данії?

Вночі 25 вересня зʼявилися нові повідомлення про дрони біля аеропортів у Есб’єрзі, Сендерборзі та на військовій авіабазі Скрідструп.

Головний комісар поліції Торкільд Фоуде, в коментарі данському телеканалу TV 2 зазначив, що національний рівень готовності можуть підняти з найнижчого (інформаційного) до оперативного і наразі це питання перебуває на стадії обговорення.

Поліція зараз працює на місці та перевіряє інформацію.

Нагадаємо, що трохи раніше біля аеропорту Ольборг також було помічено дрони, а повітряний простір закрито. Там присутня поліція та проводить подальше розслідування.