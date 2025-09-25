Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление посольства России в Дании.
Что говорят в России о дронах над Данией?
Россияне назвали случаи с дронами над Данией "срежиссированными".
Очевидно, что инциденты с зафиксированными нарушениями работы датских аэропортов является срежиссированной провокацией. Несомненно, она будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в пользу сил, всеми способами добиваются максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны,
– цинично заявили в российском посольстве.
Там добавили, что "категорически" отвергают "абсурдные спекуляции о причастности к инцидентам".
К слову, военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире 24 Канала заметил, что беспилотники появляются именно в тех странах, которые больше всего поставляют помощь Украине. По его мнению, Россия такими действиями прибегает к психологическому давлению, чтобы Европа занималась своей безопасностью, а не украинской.
Что известно о дронах над Данией?
Вечером 22 сентября 4 больших дрона заметили над Данией. Из-за этого на 4 часа останавливали работу Международного аэропорта Копенгагена. Отмечается, что беспилотники летели с разных направлений, включали и выключали свет, а потом вообще исчезли. Сбить их не удалось.
К слову, той ночью неизвестные дроны фиксировали и над Норвегией и Швецией.
В ночь на 25 сентября инцидент снова повторился. Из-за этого останавливали рейсы в аэропорту Ольборга. Кроме того, дроны летали вблизи других аэропортов и военной базы. Сбить их тоже не удалось.