Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление посольства России в Дании.

Смотрите также "Безопасно ли теперь в Европе": украинка из Дании рассказала, как местные реагируют на дроны в стране

Что говорят в России о дронах над Данией?

Россияне назвали случаи с дронами над Данией "срежиссированными".

Очевидно, что инциденты с зафиксированными нарушениями работы датских аэропортов является срежиссированной провокацией. Несомненно, она будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в пользу сил, всеми способами добиваются максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны,

– цинично заявили в российском посольстве.

Там добавили, что "категорически" отвергают "абсурдные спекуляции о причастности к инцидентам".

К слову, военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире 24 Канала заметил, что беспилотники появляются именно в тех странах, которые больше всего поставляют помощь Украине. По его мнению, Россия такими действиями прибегает к психологическому давлению, чтобы Европа занималась своей безопасностью, а не украинской.

Что известно о дронах над Данией?