Беспилотники неизвестного происхождения появились, в частности, 22 сентября над военным объектом в Осло. Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире 24 Канала объяснил, с какой целью Россия запугивает европейские страны и готова ли она к войне с государствами НАТО.

На какие действия европейских стран рассчитывают россияне?

Нарожный обратил внимание на то, что эти инциденты происходят в небе над странами, которые являются крупнейшими спонсорами военной помощи Украине. В частности, Норвегия передавала истребители F-16, оказывала финансовую поддержку.

Это одна из самых богатых стран Евросоюза, которая является лидером по добыче нефти и газа. Когда в небе над Норвегией появляются беспилотники, можно без расследования сказать, что в любом случае это – рука Москвы или ее средства, которые проплатили эту провокацию,

– подчеркнул военный эксперт.

Такие инциденты со стороны Москвы – не проверка, потому что россияне точно знают военные возможности стран НАТО.

Обратите внимание! В то же время Россия не подтвердила, что в Дании летали именно российские дроны. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что якобы голословные обвинения России от стран Запада приводят к тому, что они уже не принимаются во внимание.

"Это скорее психологическое давление, чтобы наши европейские союзники больше внимания уделяли собственной безопасности", – предположил он.

Европейские страны, в частности Германия, передают Украине системы IRIS-T, которых нет в их собственном вооружении, современные средства ПВО малого радиуса действия для сбивания дронов – зенитный артиллерийский комплекс Skynex, которого также нет в арсенале Германии. Союзники, по его словам, действительно делают все возможное для обеспечения армии и защиты граждан Украины.

Если давление на европейские страны со стороны россиян продолжится, то в определенный момент времени им придется построить систему ПВО хотя бы близко похожую на ту, что есть у Украины.

"В случае, если европейцам придется защищать собственные территории, то с большой вероятностью Украина может остаться без военной помощи. Потому что все мощности ВПК переключатся на заказ для стран Европы. Именно в этом направлении работает Россия, запугивая наших союзников", – объяснил основатель БО "Реактивная почта".

Готова ли Россия воевать со странами НАТО?

Согласно этой логике, если Россия прилагает усилия, чтобы европейские страны вместо помощи Украине укрепляли собственную оборону, то Кремль не планирует нападать на Европу.

У Путина нет ресурсов для еще одной сухопутной войны. На днях над Москвой летали дроны. Это означает, что на даже для Москвы не хватает средств ПВО и самолетов, которые бы россияне могли поднять и сбить эти дроны. Также постоянно наносятся удары по российским НПЗ, станциям, перекачивающим нефть. Россияне не способны защитить свои собственные объекты,

– уверен Павел Нарожный.

Поэтому если Россия развяжет войну со странами НАТО, хотя бы с европейскими, то, по его мнению, начнется прежде всего огромное противостояние в воздухе. А у россиян не хватает средств ПВО, самолетов и всего остального.

Если же представить, что война будет происходить на суше, то России нужно будет всю группировку, которая находится в Украине и уже очень потрепанная, перебросить на какой-то другой фронт. А в это время украинская армия даже в текущих условиях, без проведения дополнительной мобилизации, пойдет освобождать оккупированные территории Украины,

– отметил военный эксперт.

Поэтому ресурсов для еще одной войны у России нет.

