Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву посольства Росії у Данії.
Що кажуть у Росії про дрони над Данією?
Росіяни назвали випадки із дронами над Данією "зрежисованими".
Очевидно, що інциденти із зафіксованими порушеннями роботи данських аеропортів є зрежисованою провокацією. Безсумнівно, вона буде використана як привід для подальшої ескалації напруженості на користь сил, що всіма способами домагаються максимального затягування українського конфлікту та його розширення на інші країни,
– цинічно заявили у російському посольстві.
Там додали, що "категорично" відкидають "абсурдні спекуляції щодо причетності до інцидентів".
До слова, військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний в ефірі 24 Каналу зауважив, що безпілотники з'являються саме у тих країнах, які найбільше постачають допомогу Україні. На його думку, Росія такими діями вдається до психологічного тиску, щоб Європа займалася своєю безпекою, а не українською.
Що відомо про дрони над Данією?
Ввечері 22 вересня 4 великих дрони помітили над Данією. Через це на 4 години зупиняли роботу Міжнародного аеропорту Копенгагена. Зазначається, що безпілотники летіли з різних напрямків, вмикали та вимикали світло, а потім взагалі зникли. Збити їх не вдалося.
До слова, тієї ночі невідомі дрони фіксували і над Норвегією та Швецією.
У ніч на 25 вересня інцидент знову повторився. Через це зупиняли рейси в аеропорті Ольборга. Окрім того, дрони літали поблизу інших аеропортів та військової бази. Збити їх теж не вдалося.