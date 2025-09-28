Про це пише 24 Канал з посиланням на сайт Збройних сил Данії.

Де бачили дрони в Данії?

Вже не вперше дрони слідкують за об'єктами в Данії. Безпілотники знову пролітали над військовим частинами в ніч проти 28 вересня.

Інцидент підтвердили в Міністерстві оборони країни.

Міністерство оборони Данії може підтвердити, що минулої ночі в кількох своїх місцях розташування було помічено дрони. Було залучено більше потужностей,

– йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що повітряний простір Данії безпілотники порушують вже кілька днів поспіль. У зв'язку з повторенням застосування дронів над військовими та цивільними об'єктами в Данії заборонили користуватися БпЛА.

Міністерства транспорту Данії заявляє, що безпілотна зона на території всієї країни діятиме з 29 вересня до 3 жовтня.

Порушити закон про авіацію можливо порушити лише для забезпечення громадської безпеки або за наявності особливих обставин. За порушення заборони передбачається штраф або тюремне ув'язнення на строк до двох років.

Скільки раз БпЛА літали над об'єктами в Данії?