Такий "стрибок" популярності електромобілів зафіксували у 2024 році, коли їх було зареєстровано приблизно 200 тисяч. Про це пише 24 Канал з посиланням на DR.
З чим це пов'язано?
За даними організації інтересів власників автомобілів FDM, кожен шостий автомобіль у Данії зараз є електричним. Станом на зараз у країні зареєстровано понад 500 тисяч електромобілів.
Причиною називають падіння цін на цю категорію авто, стабільні податки та швидкий розвиток інфраструктури зарядних станцій. Найбільше зростання електромобілів на данських автошляхах помітили минулого року. Тоді було зареєстровано 200 тисяч нових електромобілів.
Цього тижня в уряді Данії прийняли рішення відмовитися від запровадження податків на електромобілі у 2026 році. Очевидно, це й далі позитивно впливатиме збільшення популярності цих авто.
Чи зросла популярність у світі?
У світі зафіксували рекорд продажів електромобілів. У вересні 2025 року у світі продали 2,1 мільйона електромобілів та плагін-гібридів. Це найвищий показник за місяць за всю історію спостережень.
Ключовими ринками, що забезпечили зростання продажів, є США, Європа, Китай та Велика Британія.
Зауважимо, що від початку 2025 року у світі продано 14,7 мільйонів електромобілів. Це на 26% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.