Такой "скачок" популярности электромобилей зафиксировали в 2024 году, когда их было зарегистрировано примерно 200 тысяч. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DR.
С чем это связано?
По данным организации интересов владельцев автомобилей FDM, каждый шестой автомобиль в Дании сейчас является электрическим. По состоянию на сейчас в стране зарегистрировано более 500 тысяч электромобилей.
Причиной называют падение цен на эту категорию авто, стабильные налоги и быстрое развитие инфраструктуры зарядных станций. Наибольший рост электромобилей на датских дорогах заметили в прошлом году. Тогда было зарегистрировано 200 тысяч новых электромобилей.
На этой неделе в правительстве Дании приняли решение отказаться от введения налогов на электромобили в 2026 году. Очевидно, это и дальше будет положительно влиять на увеличение популярности этих авто.
Возросла ли популярность в мире?
В мире зафиксировали рекорд продаж электромобилей. В сентябре 2025 года в мире продали 2,1 миллиона электромобилей и плагин-гибридов. Это самый высокий показатель за месяц за всю историю наблюдений.
Ключевыми рынками, обеспечившими рост продаж, являются США, Европа, Китай и Великобритания.
Заметим, что с начала 2025 года в мире продано 14,7 миллионов электромобилей. Это на 26% больше, чем за аналогичный период 2024 года.