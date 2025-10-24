Такой "скачок" популярности электромобилей зафиксировали в 2024 году, когда их было зарегистрировано примерно 200 тысяч. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DR.

С чем это связано?

По данным организации интересов владельцев автомобилей FDM, каждый шестой автомобиль в Дании сейчас является электрическим. По состоянию на сейчас в стране зарегистрировано более 500 тысяч электромобилей.

Причиной называют падение цен на эту категорию авто, стабильные налоги и быстрое развитие инфраструктуры зарядных станций. Наибольший рост электромобилей на датских дорогах заметили в прошлом году. Тогда было зарегистрировано 200 тысяч новых электромобилей.

На этой неделе в правительстве Дании приняли решение отказаться от введения налогов на электромобили в 2026 году. Очевидно, это и дальше будет положительно влиять на увеличение популярности этих авто.

Возросла ли популярность в мире?