Идея заключается в том, чтобы отслеживать, садится ли за руль человек, которому это запрещено. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Inpoland.net.pl.

Смотрите также Сколько денег надо брать с собой в Европу

Почему возникла такая идея?

По данным полиции, в стране более 40 тысяч человек получили не тюремное заключение, а запрет на управление авто, однако многие продолжают нарушать эти решения. Некоторые рецидивисты имеют даже несколько десятков таких запретов – рекордсмен уже собрал 23, из них 6 пожизненных.

Только в 2024 году суды вынесли 13 084 запрета, а за первую половину 2025-го – еще более 7 600 решений. Сам министр юстиции Вальдемар Журек подтвердил, что заказал исследования по созданию колец-трекеров, которые смогут определять, находится ли человек на месте водителя или пассажира.

Что известно о самих устройствах?

Как пишет Polskie Radio, такие устройства могут изготавливаться в Польше. По словам министра, это позволит избежать расходов на содержание правонарушителей в тюрьмах. Параллельно рассматривают альтернативные системы контроля – в частности, использование камер с распознаванием лиц.

Это позволит автоматически выявлять лиц с запретом управления. Еще один возможный шаг – обязать компании по прокату и лизингу автомобилей проверять клиентов в базе CEPiK перед передачей авто. Если у человека есть судебный запрет – транспорт ему не выдадут.



В Польше хотят "одевать кольца" на водителей / Фото Africa Images

Что известно об украинском водительском удостоверении в Польше?