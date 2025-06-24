Ведь продолжать пользоваться украинскими правами, находясь в Польше бессрочно, – не получится. Сколько времени украинцы могут ездить в Польше без замены своих прав, куда обращаться для обмена и сколько это стоит, разбирался 24 Канал.

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Действительны ли украинские права в Польше

Лица, которые имеют украинское водительское удостоверение, могут путешествовать по территории Польши. Это право закреплено Венской конвенцией о дорожном движении, которая была принята 8 ноября 1968 года и признает украинские водительские удостоверения действительными в пределах польских границ.

Однако, важно отметить, что это положение касается лишь краткосрочных поездок и временного пребывания. Ситуация меняется, когда гражданин Украины получает разрешение на временное или постоянное проживание в Польше.

При получении вида на временное или постоянное проживание украинцы обязаны обменять свои водительские удостоверения на польские.

Эта обязанность также распространяется на лиц, которые прожили в Польше 185 дней. Легально управлять автомобилем с украинским водительским удостоверением можно в течение именно этого срока пребывания. После этого периода надо пройти необходимую процедуру для получения польского водительского удостоверения.

Обменивать ли права, если есть PESEL UKR

Изменения в Специальный закон о помощи украинцам в Польше, которые вступили в силу 1 июля 2024, официально продлили действие инструмента временной защиты до 30 сентября 2025 года. Так, украинцы, которые имеют отметку PESEL UKR, не обязаны срочно обменивать свои украинские водительские документы на польские.



Украинцам в Польше с PESEL UKR необязательно срочно обменивать права / Фото glavcom.ua

Согласно действующему законодательству ЕС, украинцам, которые покинули свою родину и получили статус временной защиты в странах-членах ЕС, разрешено использовать свои украинские водительские удостоверения без необходимости обменивать их на удостоверения, выданные в ЕС.

Эта политика будет действовать до окончания срока действия статуса временной защиты. После окончания этого статуса украинские беженцы будут обязаны обменять свои водительские удостоверения в течение 6 месяцев.

Как заменить и сколько стоит

Заменой водительского удостоверения занимается городская администрация – urząd miasta/urząd gminy. Время ожидания обычно составляет 30 дней, однако в связи с военным положением на территории Украины время ожидания может быть дольше.