Министерство семьи, труда и социальной политики предлагает, чтобы больничные полностью оплачивали органы социального страхования. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на inPoland.

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Как изменится система больничных в Польше

Сейчас в Польше действует такая система больничных – работодатель покрывает расходы на нетрудоспособность из-за болезни работника за первые 33 дня в календарном году, а для людей старше 50 лет – первые 14 дней.

Когда же этот период заканчивается, то больничные оплачивает ZUS – Управление социального страхования в Польше.

Зато правительство предлагает сделать так, чтобы ZUS выплачивало пособие с первого дня больничного.

Когда введут новые правила – пока неизвестно. Сейчас законопроект дорабатывает Комитет по вопросам экономики при Совете Министров.

Важно! Напомним, что с 1 июня в Польше начали действовать изменения для безработных. Прежде всего в стране выросла сумма базовой помощи. Кроме того, люди без работы имеют шанс пройти обучение и стажировку.