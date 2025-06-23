Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики пропонує, щоб лікарняні повністю оплачували органи соціального страхування. Про це пише 24 Канал із посиланням на inPoland.

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Як зміниться система лікарняних у Польщі

Наразі у Польщі діє така система лікарняних – роботодавець покриває витрати на непрацездатність через хворобу робітника за перші 33 дні у календарному році, а для людей старших за 50 років – перші 14 днів.

Коли ж цей період закінчується, то лікарняні оплачує ZUS – Управління соціального страхування в Польщі.

Натомість уряд пропонує зробити так, щоб ZUS виплачувало допомогу з першого дня лікарняного.

Коли введуть нові правила – поки що невідомо. Наразі законопроєкт допрацьовує Комітет з питань економіки при Раді Міністрів.

Важливо! Нагадаємо, що від 1 червня у Польщі почали діяти зміни для безробітних. Насамперед в країні зросла сума базової допомоги. Крім того, люди без роботи мають шанс пройти навчання та стажування.