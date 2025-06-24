Адже продовжувати користуватися українськими правами, перебуваючи в Польщі безстроково, – не вийде. Скільки часу українці можуть їздити в Польщі без заміни своїх прав, куди звертатися для обміну та скільки це коштує, розбирався 24 Канал.

Читайте також У Польщі роботодавці не оплачуватимуть лікарняні

Чи дійсні українські права в Польщі

Особи, які мають українське посвідчення водія, можуть подорожувати територією Польщі. Це право закріплено Віденською конвенцією про дорожній рух, яка була прийнята 8 листопада 1968 року і визнає українські водійські посвідчення дійсними в межах польських кордонів.

Однак, важливо зазначити, що це положення стосується лише короткострокових поїздок і тимчасового перебування. Ситуація змінюється, коли громадянин України отримує дозвіл на тимчасове або постійне проживання в Польщі.

При отриманні посвідки на тимчасове або постійне проживання українці зобов'язані обміняти свої водійські посвідчення на польські.

Цей обов'язок також поширюється на осіб, які прожили в Польщі 185 днів. Легально керувати автомобілем з українським посвідченням водія можна протягом саме цього терміну перебування. Після цього періоду треба пройти необхідну процедуру для отримання польського посвідчення водія.

Чи обмінювати права, якщо є PESEL UKR

Зміни до Спеціального закону про допомогу українцям у Польщі, які набули чинності 1 липня 2024 року, офіційно продовжили дію інструменту тимчасового захисту до 30 вересня 2025 року. Так, українці, які мають позначку PESEL UKR, не зобов'язані терміново обмінювати свої українські водійські документи на польські.



Українцям у Польщі з PESEL UKR необов'язково терміново обмінювати права / Фото glavcom.ua

Згідно з чинним законодавством ЄС, українцям, які покинули свою батьківщину та отримали статус тимчасового захисту в країнах-членах ЄС, дозволено використовувати свої українські водійські посвідчення без необхідності обмінювати їх на посвідчення, видані в ЄС.

Ця політика діятиме до закінчення терміну дії статусу тимчасового захисту. Після закінчення цього статусу українські біженці будуть зобов'язані обміняти свої водійські посвідчення протягом 6 місяців.

Як замінити й скільки коштує

Заміною водійського посвідчення займається міська адміністрація – urząd miasta/urząd gminy. Час очікування зазвичай складає 30 днів, однак у зв'язку з воєнним станом на території України час очікування може бути довший.