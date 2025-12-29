Які податки на електрокари запровадили?

З 1 січня 2026 року в Україні запровадять ПДВ на електрокари, пише 24 Канал з посиланням на "Главред".

Так звана податкова пільга на імпорт електромобілів завжди мала певний термін дії. Тобто з 2018 року в законі кожного разу був прописаний кінцевий термін її застосування. Майже щороку її або продовжували на рік, або відразу на кілька років. Цього разу пільгу просто не продовжили,

– розповів глава Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький.

Тому з 1 січня пільгове оподаткування зміниться. Проте варто пам’ятати, що мова не йде про повне скасування пільг, а лише про автоматичне донарахування податку на додану вартість.

Зауважте! У 2025 році пільговий режим для імпорту електромобілів передбачає звільнення від сплати податку на додану вартість (20%) і ввізного мита (10%). Єдиним податком залишається акциз – 1 євро за кожну кіловат-годину ємності батареї, який зазвичай не перевищує 100 євро.

Хто виступив за скасування пільг?

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що пільга на імпорт електромобілів не буде продовжена на наступний рік.

За його словами, "лобісти, залучені імпортерами електрокарів, протягнули правку в бюджеті першого читання, яка позбавляє армію 30 мільярдів гривень – стільки ж, скільки ми додатково збираємо з банків".

Наскільки електромобілі популярні в Україні?