Какие налоги на электрокары ввели?

С 1 января 2026 года в Украине введут НДС на электрокары, пишет 24 Канал со ссылкой на "Главред".

Так называемая налоговая льгота на импорт электромобилей всегда имела определенный срок действия. То есть с 2018 года в законе каждый раз был прописан конечный срок ее применения. Почти каждый год ее или продлевали на год, или сразу на несколько лет. На этот раз льготу просто не продлили,

– рассказал глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.

Поэтому с 1 января льготное налогообложение изменится. Однако стоит помнить, что речь не идет о полной отмене льгот, а лишь об автоматическом доначислении налога на добавленную стоимость.

Заметьте! В 2025 году льготный режим для импорта электромобилей предусматривает освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость (20%) и ввозной пошлины (10%). Единственным налогом остается акциз – 1 евро за каждый киловатт-час емкости батареи, который обычно не превышает 100 евро.

Кто выступил за отмену льгот?

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что льгота на импорт электромобилей не будет продлена на следующий год.

По его словам, "лоббисты, привлеченные импортерами электрокаров, протянули правку в бюджете первого чтения, которая лишает армию 30 миллиардов гривен – столько же, сколько мы дополнительно собираем с банков".

Насколько электромобили популярны в Украине?