Какие авто самые популярные в Украине?

Всего в течение ноября украинский автопарк пополнили 23,5 тысячи легковушек с пробегом. Авто в возрасте до 5 лет составили 39% этого количества, пишет 24 Канал со ссылкой на "Укравтопром".

Наибольшую долю в этом сегменте охватили электромобили – 60%. Далее следуют:

Бензиновые авто – 27%;

Гибридные – 8%;

Дизельные – 4%;

Авто с ГБО – 1%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:

TESLA Model Y – 931 единица;

TESLA Model 3 – 649 единиц;

KIA Niro – 384 единицы;

HYUNDAI Kona – 292 единицы;

NISSAN Rogue – 271 единица;

AUDI E-Tron Sportback – 211 единиц;

VOLKSWAGEN Tiguan – 210 единиц;

MAZDA CX5 – 192 единицы;

CHEVROLET Bolt – 176 единиц;

HYUNDAI Ioniq 5 – 158 единиц.

Что известно о рынке авто в Украине?