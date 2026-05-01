Nissan отменила планы инвестировать 500 миллионов долларов в производство электромобилей на своем заводе в Кантоне, штат Миссисипи. Вместо этого предприятие площадью 4,7 миллиона квадратных футов будет переориентировано на выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и гибридов. Об этом пишет Engadget.

Почему Nissan отказалась от электромобильного проекта?

В компании объяснили, что такое решение связано с необходимостью адаптироваться к рыночной ситуации, спроса клиентов и обновленной стратегии развития. Ранее, в рамках программы Ambition 2030, Nissan планировала модернизировать этот завод для производства электрокаров и батарей для моделей Nissan и Infiniti, рассчитывая достичь продаж на уровне 200 тысяч электромобилей в США к 2028 году.

Однако слабый спрос на электромобили в США и отмена федеральной налоговой льготы в размере 7500 долларов заставили компанию пересмотреть свои планы. Еще в прошлом году Nissan отказалась от электрического кроссовера Ariya на американском рынке, а также от двух электрических седанов.

Теперь автопроизводитель полностью отказывается от расширения производства электрокаров на заводе в Кантоне, где ранее планировалось выпускать все американские EV-модели, включая будущий PZ1K.

Вместо этого предприятие начнет производство новых моделей с традиционными силовыми установками. Первым станет рамный внедорожник Xterra, который должен выйти на рынок США до 2028 года. После него ожидается трехрядная версия пикапа Frontier и еще как минимум три модели на общей платформе.

Как пишет Autonews, в США Nissan имеет три завода – в Кантоне, Смирне и Дечерди, но пока только один электромобиль компании производился внутри страны.

Подобные решения принимают и другие автопроизводители. Ford и General Motors также сокращают или пересматривают свои программы электромобилей, делая ставку на гибриды и традиционные авто. В то же время в Европе и Азии спрос на электрокары растет, в частности из-за высоких цен на топливо.