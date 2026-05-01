Nissan скасувала плани інвестувати 500 мільйонів доларів у виробництво електромобілів на своєму заводі в Кантоні, штат Міссісіпі. Замість цього підприємство площею 4,7 мільйона квадратних футів буде переорієнтоване на випуск автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння та гібридів. Про це пише Engadget.

Чому Nissan відмовилась від електромобільного проєкту?

У компанії пояснили, що таке рішення пов'язане з необхідністю адаптуватися до ринкової ситуації, попиту клієнтів і оновленої стратегії розвитку. Раніше, у межах програми Ambition 2030, Nissan планувала модернізувати цей завод для виробництва електрокарів і батарей для моделей Nissan та Infiniti, розраховуючи досягти продажів на рівні 200 тисяч електромобілів у США до 2028 року.

Однак слабкий попит на електромобілі в США і скасування федеральної податкової пільги в розмірі 7500 доларів змусили компанію переглянути свої плани. Ще минулого року Nissan відмовилася від електричного кросовера Ariya на американському ринку, а також від двох електричних седанів.

Тепер автовиробник повністю відмовляється від розширення виробництва електрокарів на заводі в Кантоні, де раніше планувалося випускати всі американські EV-моделі, включаючи майбутній PZ1K.

Натомість підприємство почне виробництво нових моделей із традиційними силовими установками. Першим стане рамний позашляховик Xterra, який має вийти на ринок США до 2028 року. Після нього очікується трирядна версія пікапа Frontier і ще щонайменше три моделі на спільній платформі.

Як пише Autonews, у США Nissan має три заводи – у Кантоні, Смірні та Дечерді, але наразі лише один електромобіль компанії вироблявся всередині країни.

Подібні рішення приймають і інші автовиробники. Ford та General Motors також скорочують або переглядають свої програми електромобілів, роблячи ставку на гібриди та традиційні авто. Водночас у Європі та Азії попит на електрокари зростає, зокрема через високі ціни на пальне.