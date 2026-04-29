Міністерство землі, інфраструктури, транспорту і туризму Японії запровадило нові правила, які набули чинності 24 квітня 2026 року. Відтепер пасажирам заборонено використовувати павербанки під час польоту – їх не можна застосовувати для заряджання пристроїв або підключати до бортової мережі. Про це пише BGR.

Чому Японія пішла на такі обмеження?

Рішення пояснюють питаннями безпеки. За даними NHK World-Japan, за останній час сталося кілька випадків, коли портативні акумулятори загорялися або починали диміти прямо в салоні літака. Через це влада вирішила посилити правила.

Окрім повної заборони використання, обмежили і кількість пристроїв, які можна брати з собою – не більше двох павербанків на пасажира. Такі заходи мають знизити ризики під час перельотів.

Проблема не нова: раніше компанія Anker відкликала понад мільйон своїх акумуляторів через випадки займання і вибухів. Пізніше бренд Casely разом із Комісією з безпеки споживчих товарів США відкликав ще понад 400 тисяч зарядних пристроїв із тієї ж причини. Через подібні ризики деякі авіакомпанії вже самостійно вводили обмеження.

Наприклад, Finnair у січні 2026 року заборонила користування портативними зарядками під час польоту. Аналогічні правила раніше запровадили Cathay Pacific, China Airlines, Emirates, EVA Air, Singapore Airlines і Thai Airways. Японська влада зазначає, що нові норми відповідають рекомендаціям Міжнародної організації цивільної авіації, тому подібні обмеження можуть з’явитися і в інших країнах.

Попри заборону, пасажири можуть уникнути проблем із розрядженими гаджетами. Найпростіше рішення – повністю зарядити пристрої перед посадкою. У такому разі смартфон із хорошою автономністю дозволить залишатися на зв’язку навіть під час тривалого перельоту.

Якщо ж батарея швидко сідає, варто скористатися розетками в салоні літака, якщо вони доступні, і заряджати пристрій через кабель. При цьому інтенсивні завдання, як-от ігри, можуть значно швидше розряджати акумулятор, тому їх краще обмежити.