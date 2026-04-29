Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии ввело новые правила, которые вступили в силу 24 апреля 2026 года. Отныне пассажирам запрещено использовать павербанки во время полета – их нельзя применять для зарядки устройств или подключать к бортовой сети. Об этом пишет BGR.

Смотрите также За ними охотится полмира: какие украинские разработки ворвались в топ инноваций

Почему Япония пошла на такие ограничения?

Решение объясняют вопросами безопасности. По данным NHK World-Japan, за последнее время произошло несколько случаев, когда портативные аккумуляторы загорались или начинали дымить прямо в салоне самолета. Поэтому власти решили ужесточить правила.

Кроме полного запрета использования, ограничили и количество устройств, которые можно брать с собой – не более двух павербанков на пассажира. Такие меры должны снизить риски во время перелетов.

Проблема не новая: ранее компания Anker отозвала более миллиона своих аккумуляторов из-за случаев возгорания и взрывов. Позже бренд Casely вместе с Комиссией по безопасности потребительских товаров США отозвал еще более 400 тысяч зарядных устройств по той же причине. Из-за подобных рисков некоторые авиакомпании уже самостоятельно вводили ограничения.

Например, Finnair в январе 2026 года запретила пользование портативными зарядками во время полета. Аналогичные правила ранее ввели Cathay Pacific, China Airlines, Emirates, EVA Air, Singapore Airlines и Thai Airways. Японские власти отмечают, что новые нормы соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации, поэтому подобные ограничения могут появиться и в других странах.

Несмотря на запрет, пассажиры могут избежать проблем с разряженными гаджетами. Самое простое решение – полностью зарядить устройства перед посадкой. В таком случае смартфон с хорошей автономностью позволит оставаться на связи даже во время длительного перелета.

Если же батарея быстро садится, стоит воспользоваться розетками в салоне самолета, если они доступны, и заряжать устройство через кабель. При этом интенсивные задачи, например игры, могут значительно быстрее разряжать аккумулятор, поэтому их лучше ограничить.