Эксклюзивно для 24 Канала военные эксперты и обозреватели разобрали возможности новых разработок и технологий. И назвали те, которые становятся топ один для военной промышленности всего мира.

Украина разрабатывает собственную баллистику: что известно

Сооснователь и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штилерман рассказал о текущем состоянии разработки и испытаний баллистической ракеты FP-7.

По его словам, проект изначально создавался как адаптация под имеющиеся пусковые установки для С-400. В то же время ключевым элементом остается головка самонаведения (ГСН), над которой сейчас работает отдельный консорциум. Именно она должна обеспечить интеграцию ракеты с европейскими радарными системами.

Пока разработка ГСН продолжается, инженеры создали на базе FP-7 баллистическую версию малой дальности – до 300 км.

Сейчас мы приходим к тестированию на наших "любимых" соседях,

– поделился Штилерман.

Конструкция ракеты предусматривает гибкость в вариантах запуска – возможно как быстрое развертывание и маскировка, так и перспективное размещение нескольких ракет в одном контейнере.

Обратите внимание! FP-7 имеет заявленную дальность до 200 км, боевую часть массой 150 кг, скорость до 1500 м/с и точность в пределах 14 метров.

Штилерман подчеркнул, что производство ракеты разворачивается параллельно с испытаниями, без ожидания формальной кодификации. Это позволяет избежать задержек в поставках.

В отличие от предыдущих разработок, большинство компонентов FP-7 изготавливаются собственными силами компании – от двигателей до систем управления. Исключением является лишь боевая часть, которая производится на заказ. Объемы производства, как отметил конструктор, будут зависеть от потребностей и заказов военных.

Также продолжается разработка дальнобойной ракеты FP-9, которую называют "старшим братом" FP-7. По словам Штилермана, сейчас проект находится на этапе испытаний двигателя.

В процессе разработки инженерам пришлось создать ряд компонентов, которые ранее в Украине не производились – в частности специализированные системы проводки. Одним из главных вызовов было отсутствие двигателя необходимой мощности, однако сейчас его уже тестируют. После завершения этого этапа команда планирует перейти к летным испытаниям.

FP-9 – это дальность 850 километров. Это то расстояние, которое охватывает очень большую часть России, в частности, Москву, Санкт-Петербург. В то же время это те участки, которые сейчас лучше всего защищены на территории врага,

– отметил конструктор.

Такие города, как Москва, сложно эффективно поражать крылатыми ракетами или дронами из-за высокого уровня защиты, поэтому ставка делается именно на баллистические решения.

Как НРК заменяют бойцов на фронте?

Украинские военные в Харьковской области показали, как уже сейчас воюют с помощью наземных роботов. В 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени Гетмана Ивана Выговского активно используют наземные роботизированные комплексы – для подвоза боеприпасов, эвакуации раненых и даже в бою.

Один из таких – Droid с турелью. По словам бойцов, он может выполнять работу сразу нескольких человек.

Фактически это минус четыре человека, которых не надо отправлять под обстрелы,

– объясняют военные.

Робот заезжает туда, куда пехота иногда не может добраться месяцами. За один выезд – завозит оружие, воду, еду, а на обратном пути может забрать раненого. Речь идет о сотнях килограммов груза без риска для жизни.

Отдельная история – боевое применение. НРК с турелью может работать по вражеским штурмовым группам, фактически выступая как мобильная огневая точка.

Военный обозреватель Василий Пехньо считает, что ключевую роль НРК могут сыграть и в защите танков в ходе штурма.

По замыслу, они будут работать в паре с бронетехникой – прикрывать ее прямо во время движения.

Условно, рядом с танком идет робот и создает над ним "купол" защиты,

– объяснил он.

Речь идет о комплексах, которые оснащают турелями, пулеметами или даже системами автоматического поражения воздушных целей. Такие НРК могут самостоятельно реагировать на вражеские дроны без прямого участия человека.

Более того, на них уже устанавливают средства РЭБ и даже рассматривают интеграцию зенитных ракетных систем. По словам Пехньо, подобные решения украинские военные уже частично применяют, в частности на направлении Краматорска.

Если эту систему удастся масштабировать, это может фактически "вернуть" на поле боя классическую технику, но уже в новом формате, более защищенном от угроз с воздуха.

Чем уникальны украинские дроны?

В компании Fire Point раскрыли, что ключевым преимуществом их дронов является постоянный цикл испытаний и быстрая адаптация к потребностям фронта. Команда ежедневно проводит не менее четырех тестовых полетов, во время которых проверяет новые навигационные решения, антенны, двигатели и системы наведения.

Параллельно в Fire Point с самого начала сделали ставку на простоту конструкции, что позволило быстро масштабировать производство без дефицита узкопрофильных специалистов. С накоплением опыта команда перешла к более сложным техническим решениям.

В частности, после расширения производства инженеры начали внедрять новую конструкцию крыла – так называемое "крыло-бак". По словам Штилермана, оно позволяет почти вдвое увеличить дальность полета благодаря лучшей аэродинамике и большему объему топлива, или усилить боевую часть без потери эффективности.

Отдельным направлением работы является удешевление систем навигации. В компании тестируют технологию map matching, которая потенциально позволит отказаться от дорогих антенн и обеспечить автономное наведение дрона на цель даже в ночное время – с возможностью автоматического распознавания, захвата и поражения.

Уникальным является дрон FP-2, разработанный для поражения прифронтовых и пограничных целей. Он имеет меньшую дальность по сравнению с FP-1, однако значительно более мощную боевую часть. По словам конструктора, FP-2 превосходит российский "Ланцет" по мощности, дальности и стоимости.

Это такой мини-КАБ. Сейчас мы планируем увеличить боевую часть до 158 килограммов вместо 105 килограммов,

– добавил Штилерман.

Дрон применяют против широкого спектра целей, включая скопления личного состава, командными пунктами и системами противовоздушной обороны.

Чем Украина рекордно усилила ПВО?

В Украине планируют тестировать новую систему противовоздушной обороны Michelangelo. По словам авиационного эксперта Константина Криволапа, эта система является объектовой ПВО и предназначена для защиты конкретных целей на расстоянии примерно 10 – 15 километров.

Детали. Система ПВО Michelangelo Dome, которую разрабатывает итальянская компания Leonardo, является не отдельным зенитным комплексом, а комплексной "архитектурой", объединяющей различные средства обороны – радары, сенсоры, ракеты, дроны и системы управления в единую сеть с использованием искусственного интеллекта. Киев уже обсуждал с итальянской стороной совместное производство систем противовоздушной обороны.

В то же время ее принципы частично пересекаются с решениями компании Palantir, с которой Украина сотрудничает в сфере оборонных технологий, хотя эти системы имеют разные задачи. Криволап отметил, что если решение от Palantir ориентировано на работу непосредственно на линии боевого соприкосновения и фактически создает "цифровую стену", то Michelangelo фокусируется именно на точечной защите объектов.

Он объяснил, что ключевой особенностью новой системы является использование искусственного интеллекта. Michelangelo объединяет данные из разных источников – радаров, сенсоров, детекторов и даже акустических систем, после чего анализирует их и определяет самый эффективный способ реагирования на угрозу.

По словам эксперта, система способна не просто обнаруживать цели, но и формировать оптимальную модель защиты благодаря модулю multi-domain C5. Это позволяет эффективно противодействовать различным типам угроз – от ракет до отдельных дронов или даже их роев.

Общая логика развития современных систем ПВО заключается именно в глубокой интеграции искусственного интеллекта, который уже активно применяется, в частности, в украинских дронах-перехватчиках.

На фронте формируется новая система противодействия российским беспилотникам – многоуровневая, гибкая и такая, что работает непосредственно на линии боевого соприкосновения.

Военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан объяснил: это не отдельные решения, а элементы единой фронтовой ПВО. Фактически говорится о создании системы, которая способна перехватывать цели еще на подходах, распределяя нагрузку между различными средствами поражения.

Сейчас в районе фронта может использоваться несколько видов вооружения против воздушных целей,

– сказал Свитан.

Один из показательных примеров – применение 40-мм шведской пушки Bofors L70. По словам Свитана, такие установки эффективны против большинства российских дронов: несколько снарядов и цель уничтожена.

Особенно важную роль играют боеприпасы с программируемым подрывом, которые создают плотное поле поражения перед целью. Впрочем, зенитная артиллерия – лишь один из уровней. Самый низкий эшелон прикрытия обеспечивают мобильные пулеметные группы, которые быстро реагируют на появление беспилотников.

Параллельно работают проверенные установки типа ЗУ-23 и другие системы различных калибров. Отдельную нишу уже заняли дроны-перехватчики.

По оценкам, они могут обеспечивать до трети всех перехватов. Их преимущество – маневренность и возможность работать непосредственно над линией фронта.

Параллельно к этой системе присоединяется и легкомоторная авиация. В воздух поднимают все, что способно нести вооружение – от Ан-2 до Як-52. Такие самолеты могут работать по низковысотным целям, в том числе со стрелками на борту.

В итоге формируется так называемая барьерная ПВО – плотная система прикрытия, которая комбинирует артиллерию, мобильные группы, дроны, ракеты малой дальности и авиацию.

В то же время Свитан предостерег: противник уже ищет способы обойти эту оборону. Если сейчас большинство российских дронов с двигателями внутреннего сгорания эффективно перехватываются, то следующим шагом может стать переход на реактивные беспилотники со скоростью до 500 – 600 километров в час. В таком случае дроны-перехватчики потеряют эффективность.

Обратите внимание! Украина создала эффективные и относительно дешевые решения – в частности дроны-перехватчики, средства РЭБ и системы обнаружения, которые позволяют работать против сотен воздушных целей одновременно. Именно эта "математика войны", где дешевые средства перекрывают массированные атаки, сейчас интересует страны Ближнего Востока и Европы, ведь дорогие ракеты неэффективны против большого количества БПЛА. Украина уже получает запросы от более десяти государств и может не только экспортировать технологии, но и обменивать их на критически важное вооружение, в частности системы ПВО и ракеты-перехватчики, что открывает новые возможности для военного сотрудничества.