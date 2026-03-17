О таком глава государства рассказал во время интервью для New York Post.
Как Зеленский комментирует технологическую перестройку в войне?
Он отметил, что сейчас уже разрабатываются рои беспилотников, управляемые искусственным интеллектом, способные уклоняться от систем ПВО. Вскоре они могут появиться на поле боя в разных странах.
За последние четыре года технологии сделали огромный скачок,
– подчеркнул президент Украины.
Следующий скачок, по его словам, может сделать сегодняшние угрозы мелкими. По мнению президента, в течение ближайших трех – четырех лет можно будет наблюдать несколько таких технологических прорывов.
В то же время он предостерег, что без более сильных союзов и быстрого развития технологий последствия могут быть глобальными.
Война приходит тогда, когда ты слабый, а не когда сильный,
– подчеркнул украинский лидер.
Кстати, недавно глава Минобороны Михаил Федоров сообщил, что Украина предоставила разрешение на использование реальных боевых данных для тренировки моделей искусственного интеллекта.
Почему мир переориентируется на новые технологии ведения войны?
Обострение ситуации на Ближнем Востоке перевернуло восприятие боевых действий, свои стретегии в этом аспекте пересматривают и в США. Речь, в частности, о проблеме невыгодного использования дорогостоящего оборудования в отражении атак дешевых иранских дронов.
Роль Украины теперь стала одной из определяющих, ввиду того, что наши военные и производители оружия уже не первый год разрабатывают уникальные и эффективные решения для перехвата российских дронов.
Из-за этого украинские оборонные компании получают многочисленные запросы от стран Ближнего Востока. Ключевое преимущество таких разработок – их доступная стоимость.
В то же время еврокомиссар Андрюс Кубилюс предупредил, что в 2026 году Россия может применить до 9 миллионов беспилотников, что заставляет Европейский Союз пересматривать свою оборонную стратегию.