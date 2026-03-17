О таком глава государства рассказал во время интервью для New York Post.

Как Зеленский комментирует технологическую перестройку в войне?

Он отметил, что сейчас уже разрабатываются рои беспилотников, управляемые искусственным интеллектом, способные уклоняться от систем ПВО. Вскоре они могут появиться на поле боя в разных странах.

За последние четыре года технологии сделали огромный скачок,

– подчеркнул президент Украины.

Следующий скачок, по его словам, может сделать сегодняшние угрозы мелкими. По мнению президента, в течение ближайших трех – четырех лет можно будет наблюдать несколько таких технологических прорывов.

В то же время он предостерег, что без более сильных союзов и быстрого развития технологий последствия могут быть глобальными.

Война приходит тогда, когда ты слабый, а не когда сильный,

– подчеркнул украинский лидер.

Кстати, недавно глава Минобороны Михаил Федоров сообщил, что Украина предоставила разрешение на использование реальных боевых данных для тренировки моделей искусственного интеллекта.

