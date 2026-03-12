Об этом в четверг, 12 марта, сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.
Как будут тренировать ИИ-модели?
По словам Михаила Федорова, в современной войне Россию надо побеждать в каждом технологическом цикле. Одним из ключевых направлений этой конкуренции является искусственный интеллект.
Министр также подчеркнул, что будущее войны принадлежит автономным системам.
Наша задача – повышать уровень автономности дронов и других боевых систем, чтобы они быстрее выявляли цели, анализировали ситуацию и помогали принимать решения на поле боя. Ключ к этому – качественные данные для обучения нейросетей,
– написал Михаил Федоров.
С этой целью на базе Центра инноваций и развития оборонных технологий Минобороны создали специальную AI-платформу, которая даст возможность:
- безопасно тренировать модели без прямого доступа к чувствительным базам данных;
- работать с большими массивами обозначенных фото- и видеоматериалов;
- использовать данные, которые постоянно обновляются.
По словам Федорова, Украина сегодня имеет уникальный массив данных с поля боя: речь идет о миллионах аннотированных кадров, собранных во время десятков тысяч боевых полетов. Эти данные уже используют для тренировки нейросетей, которые автоматически обнаруживают наземные и воздушные цели в системе DELTA.
В Минобороны отметили, что международные партнеры и украинские компании имеют большой запрос именно на такие данные для развития и модернизации оборонных технологий.
Для нас это следующий шаг развития win-win сотрудничества. Партнеры получают возможность тренировать свои AI-модели на реальных данных современной войны. А Украина – быстрое развитие автономных систем и новые технологические решения для фронта,
– говорится в заметке Федорова.
Министр отметил, что Украина готова работать с партнерами над совместной аналитикой, тренировкой моделей и созданием новых технологических решений.
Украина производит дроны совместно с Европой
Президент Румынии Никушор Дан 12 марта заявил, что Украина и Румыния наладят совместное производство дронов. По его словам, это будет происходить на румынской территории.
Украина также совместно производит дроны с Норвегией. В конце 2025 года был подписан документ, который позволит быстро развернуть пилотную производственную линию в 2026 году и параллельно работать над увеличением мощностей.
Осенью также было заключено лицензионное соглашение на производство дронов-перехватчиков Octopus в Великобритании. В планах – запустить массовое производство, что может достигать нескольких тысяч дронов в месяц.