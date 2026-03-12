Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан на совместном брифинге с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Бухаресте.

Что известно о договоренности Украины и Румынии относительно дронов?

Никушор Дан отметил, что договоренность о производстве дронов уже закрепили в одном из соглашений, которые он подписал 12 марта с президентом Украины.

В свою очередь, Владимир Зеленский сообщил, что среди подписанных договоренностей также были:

рамочные соглашения о сотрудничестве в энергетическом секторе;

совместное заявление о совместном производстве оборонной продукции;

декларация об установлении стратегического партнерства между сторонами.

Украинский лидер также заявил, что после начала новой войны на Ближнем Востоке стало еще очевиднее: безопасность государств обеспечивает прежде всего сотрудничество между союзниками.

Мы считаем, что в нашем регионе, в Европе, существует потребность в большем сотрудничестве и обмене нашим опытом, что может быть полезным,

– сказал Владимир Зеленский.

