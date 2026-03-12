Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан на совместном брифинге с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Бухаресте.
Интересно У Украины появится собственный "Железный купол", – заместитель командующего ВС
Что известно о договоренности Украины и Румынии относительно дронов?
Никушор Дан отметил, что договоренность о производстве дронов уже закрепили в одном из соглашений, которые он подписал 12 марта с президентом Украины.
В свою очередь, Владимир Зеленский сообщил, что среди подписанных договоренностей также были:
- рамочные соглашения о сотрудничестве в энергетическом секторе;
- совместное заявление о совместном производстве оборонной продукции;
- декларация об установлении стратегического партнерства между сторонами.
Украинский лидер также заявил, что после начала новой войны на Ближнем Востоке стало еще очевиднее: безопасность государств обеспечивает прежде всего сотрудничество между союзниками.
Мы считаем, что в нашем регионе, в Европе, существует потребность в большем сотрудничестве и обмене нашим опытом, что может быть полезным,
– сказал Владимир Зеленский.
С какими странами Украина производит дроны еще?
Владимир Зеленский 13 февраля посетил первое совместное немецко-украинское предприятие Quantum Frontline Industries, которое производит дроны для Сил обороны Украины. Президент также объявил об открытии 10 совместных предприятий в Германии по производству украинских дронов до конца года.
Также Украина совместно с Норвегией производит дроны с Норвегией. В конце 2025 года был подписан документ, который позволит быстро развернуть пилотную производственную линию в 2026 году и параллельно работать над дальнейшим увеличением мощностей.
Ранее Украина и Великобритания подписали лицензионное соглашение на производство дронов-перехватчиков Octopus в Великобритании. В планах – запустить массовое производство, что может достигать нескольких тысяч дронов в месяц.