Об этом президент Украины сообщил в своем телеграм-канале.

Что Зеленский увидел на предприятии по производству дронов?

Владимир Зеленский отметил, что на предприятии Quantum Frontline Industries он принял первый совместно изготовленный ударный дрон. Во время визита украинскому главе удалось увидеть производственную линию и первый полет беспилотника.

Это современная украинская технология. Проверенная в бою. Оснащена искусственным интеллектом. Он будет наносить удары, осуществлять разведку, защищать наших воинов. И уже в этом году 10 тысяч дронов, произведенных здесь, будут переданы Украине и усилят наши войска,

– отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина давно работала над открытием линий совместного производства в Европе. И сегодня эта линия работает, первая в Германии.

"Это реальный результат. Всего до конца года мы откроем 10 совместных предприятий по производству украинских дронов", – подчеркнул Зеленский.

Зеленский посетил совместное немецко-украинское предприятие по производству дронов / Видео с аккаунта президента Украины в соцсети Х

Он также выразил благодарность немецкому канцлеру Фридриху Мерцу, правительству Германии, министру обороны Борису Писториусу и немецкому народу. Президент сказал, что Украина всегда готова делиться опытом, который получила, защищая жизнь.

Что еще сказал президент об оборонном сотрудничестве с Германией?

Владимир Зеленский в еще одном посте отметил, что Европе нужна независимая и сильная оборонная промышленность – в партнерстве с Соединенными Штатами. Глава государства также считает, что Европа должна быть независимой, с сильными гарантиями безопасности.

Уверен, что Украина является сильным партнером, хорошим партнером с реальным опытом, полученным через эту войну – трагическую войну. Но мы готовы делиться им, готовы быть партнерами, готовы поддерживать Европу, и, конечно, мы рассчитываем на стратегическое партнерство с Германией и другими европейскими странами,

– написал украинский глава.

Он также подчеркнул, что Украина может делиться собственным опытом в оборонной сфере.

"И я рад, что во время этой Мюнхенской конференции по вопросам безопасности мы открываем совместное производство. И мы будем говорить о безопасности. Наше видение будет представлено завтра", – резюмировал Зеленский.

Что известно о визите Зеленского в Мюнхен?