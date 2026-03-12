Про це повідомив президент Румунії Нікушор Дан на спільному брифінгу із Президентом України Володимиром Зеленським у Бухаресті.

Що відомо про домовленість України та Румунії щодо дронів?

Нікушор Дан зазначив, що домовленість про виробництво дронів уже закріпили в одній з угод, які він підписав 12 березня з президентом України.

Своєю чергою, Володимир Зеленський повідомив, що серед підписаних домовленостей також були:

рамкові угоди щодо співробітництва в енергетичному секторі;

спільна заява про спільне виробництво оборонної продукції;

декларація про встановлення стратегічного партнерства між сторонами.

Український лідер також заявив, що після початку нової війни на Близькому Сході стало ще очевидніше: безпеку держав забезпечує насамперед співпраця між союзниками.

Ми вважаємо, що в нашому регіоні, в Європі, існує потреба в більшій співпраці та обміні нашим досвідом, що може бути корисним,

– сказав Володимир Зеленський.

З якими країнами Україна виробляє дрони ще?