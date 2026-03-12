Про це повідомив президент Румунії Нікушор Дан на спільному брифінгу із Президентом України Володимиром Зеленським у Бухаресті.
Що відомо про домовленість України та Румунії щодо дронів?
Нікушор Дан зазначив, що домовленість про виробництво дронів уже закріпили в одній з угод, які він підписав 12 березня з президентом України.
Своєю чергою, Володимир Зеленський повідомив, що серед підписаних домовленостей також були:
- рамкові угоди щодо співробітництва в енергетичному секторі;
- спільна заява про спільне виробництво оборонної продукції;
- декларація про встановлення стратегічного партнерства між сторонами.
Український лідер також заявив, що після початку нової війни на Близькому Сході стало ще очевидніше: безпеку держав забезпечує насамперед співпраця між союзниками.
Ми вважаємо, що в нашому регіоні, в Європі, існує потреба в більшій співпраці та обміні нашим досвідом, що може бути корисним,
– сказав Володимир Зеленський.
З якими країнами Україна виробляє дрони ще?
Володимир Зеленський 13 лютого відвідав перше спільне німецько-українське підприємство Quantum Frontline Industries, яке виробляє дрони для Сил оборони України. Президент також оголосив про відкриття 10 спільних підприємств у Німеччині із виробництва українських дронів до кінця року.
Також Україна спільно виробляє дрони із Норвегією. Наприкінці 2025 року був підписаний документ, який дозволить швидко розгорнути пілотну виробничу лінію у 2026 році та паралельно працювати над подальшим збільшенням потужностей.
Раніше Україна та Велика Британія підписали ліцензійну угоду на виробництво дронів-перехоплювачів Octopus у Великій Британії. У планах – запустити масове виробництво, що може сягати кількох тисяч дронів на місяць.