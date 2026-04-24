Про це повідомили в Defense Express.

Що відомо про Raven 5?

Офіційно про розробку не повідомляли. Проте в 2025 році вона вже фігурувала в одній з брошур виробника ракет MBDA (Matra BAE Dynamics Aérospatiale). В мережі її назвали Raven 5. Фотографію виклав у соцмережі Х військовий оглядач Jon Hawkes.

Пропонована модель Raven 5, що запускає ракети ASRAAM з гнучкої бойової платформи Moog (FMP). Українці, здається, дуже полюбляють свої Raven, але через нерухому пускову установку ракета змушена витрачати багато енергії, щоб повернутись до цілей, розташованих з інших боків – натомість FMP може повертатися та вести вогонь у будь-якому напрямку,

Raven 5 / Фото Jon Hawkes

"Враховуючи, що Raven був спеціально розроблений для України, не виключено що й новий Raven 5 також невдовзі опиниться тут", – додали в Defense Express.

Довідка. У січні 2026 року Велика Британія оголосила про завершення постачання в Україну всіх замовлених ЗРК Raven – 13 комплексів. Наша держава отримувала їх з 2023 року. Про цю зброю відомо небагато деталей, але її ефективність може становити 70 відсотків. Raven в Україні перехопив вже понад 400 цілей.

У чому відмінності Raven 5 від попередніх моделей?

Раніше пускова установка була нерухома, вона могла тільки згорталася та розгортатися, а ракета AIM-132 ASRAAM після пуску самостійно довертала в напрямку цілі. У Raven 5 є рухома пускова установка.

Установка виявляла цілі та наводила на них ракети завдяки оптичній станції Hawkeye EOSS, яка встановлювалась на корпус й могла самостійно обертатись. Імовірно, в новому Raven 5 оптична станція вмонтована у саму пускову установку й обертається разом з нею.

Тепер перед пуском AIM-132 ASRAAM пускова установка розвертається в напрямку цілі. Завдяки цьому вдається зберегти енергію ракети, яка раніше витрачалась на її доворот, а також, імовірно, збільшує зону ураження,

– пояснили аналітики Defense Express.

В новій версії замість двох ракет є вже чотири на пусковій установці.

Raven 5 має іншу версію шасі, тож кабіна стала значно більшою. На другому ряду сидінь зможе повноцінно розташуватися оператор. Раніше у базовому Raven керувати комплексом могли як з середини, так і з певної відстані завдяки переносному пульту керування.

Raven може збивати реактивні "Шахеди" та "Герані"?