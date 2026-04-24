Об этом сообщили в Defense Express.

Что известно о Raven 5?

Официально о разработке не сообщали. Однако в 2025 году она уже фигурировала в одной из брошюр производителя ракет MBDA (Matra BAE Dynamics Aérospatiale). В сети ее назвали Raven 5. Фотографию выложил в соцсети Х военный обозреватель Jon Hawkes.

Предлагаемая модель Raven 5, запускает ракеты ASRAAM с гибкой боевой платформы Moog (FMP). Украинцы, кажется, очень любят свои Raven, но из-за неподвижной пусковой установки ракета вынуждена тратить много энергии, чтобы вернуться к целям, расположенных с других сторон – зато FMP может возвращаться и вести огонь в любом направлении,

– говорится в заметке.



Raven 5 / Фото Jon Hawkes

"Учитывая, что Raven был специально разработан для Украины, не исключено что и новый Raven 5 также вскоре окажется здесь", – добавили в Defense Express.

Справка. В январе 2026 года Великобритания объявила о завершении поставок в Украину всех заказанных ЗРК Raven – 13 комплексов. Наше государство получало их с 2023 года. Об этом оружии известно немного деталей, но его эффективность может составлять 70 процентов. Raven в Украине перехватил уже более 400 целей.

В чем отличия Raven 5 от предыдущих моделей?

Ранее пусковая установка была неподвижна, она могла только сворачиваться и разворачиваться, а ракета AIM-132 ASRAAM после пуска самостоятельно доворачивала в направлении цели. У Raven 5 есть подвижная пусковая установка.

Установка обнаруживала цели и наводила на них ракеты благодаря оптической станции Hawkeye EOSS, которая устанавливалась на корпус и могла самостоятельно вращаться. Предположительно, в новом Raven 5 оптическая станция вмонтирована в саму пусковую установку и вращается вместе с ней.

Теперь перед пуском AIM-132 ASRAAM пусковая установка разворачивается в направлении цели. Благодаря этому удается сохранить энергию ракеты, которая ранее тратилась на ее доворот, а также, вероятно, увеличивает зону поражения,

– объяснили аналитики Defense Express.

В новой версии вместо двух ракет есть уже четыре на пусковой установке.

Raven 5 имеет другую версию шасси, поэтому кабина стала значительно больше. На втором ряду сидений сможет полноценно расположиться оператор. Ранее в базовом Raven управлять комплексом могли как изнутри, так и с определенного расстояния благодаря переносному пульту управления.

Raven может сбивать реактивные "Шахеды" и "Герани"?