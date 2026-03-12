Про це в четвер, 12 березня, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Читайте також Підхід змінили: у Міноборони розповіли, як тепер закуповують українські дрони

Як тренуватимуть ШІ-моделі?

За словами Михайла Федорова, в сучасній війні Росію треба перемагати в кожному технологічному циклі. Одним із ключових напрямів цієї конкуренції є штучний інтелект.

Міністр також підкреслив, що майбутнє війни належить автономним системам.

Наше завдання – підвищувати рівень автономності дронів та інших бойових систем, щоб вони швидше виявляли цілі, аналізували ситуацію і допомагали ухвалювати рішення на полі бою. Ключ до цього – якісні дані для навчання нейромереж,

– написав Михайло Федоров.

З цією метою на базі Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони створили спеціальну AI-платформу, яка дасть можливість:

безпечно тренувати моделі без прямого доступу до чутливих баз даних;

працювати з великими масивами позначених фото- та відеоматеріалів;

використовувати дані, які постійно оновлюються.

За словами Федорова, Україна сьогодні має унікальний масив даних з поля бою: йдеться про мільйони анотованих кадрів, зібраних під час десятків тисяч бойових польотів. Ці дані вже використовують для тренування нейромереж, які автоматично виявляють наземні та повітряні цілі в системі DELTA.

У Міноборони зазначили, що міжнародні партнери та українські компанії мають великий запит саме на такі дані для розвитку й модернізації оборонних технологій.

Для нас це наступний крок розвитку win-win співпраці. Партнери отримують можливість тренувати свої AI-моделі на реальних даних сучасної війни. А Україна – швидший розвиток автономних систем і нові технологічні рішення для фронту,

– йдеться в дописі Федорова.

Міністр наголосив, що Україна готова працювати з партнерами над спільною аналітикою, тренуванням моделей та створенням нових технологічних рішень.

Україна виробляє дрони спільно з Європою