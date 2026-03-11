Радник міністра оборони, засновник БФ “Спільнота Стерненка” Сергій Стерненко розповів 24 Каналу, що така система розподілу коштів впроваджена для того, аби забезпечити українські підрозділи базовою потребою. Мовиться про якісні безпілотники, які можуть масово поповнювати запас українського війська.

Дивіться також Секретар РНБО та фахівці з БпЛА вирушили на Близький Схід, – Зеленський

Як посилити військові спроможності Сил оборони?

Сергій Стерненко підкреслив, що вже перевірена і якісна зброя – це дуже важливо в сучасних реаліях війни.

Тому 80% коштів буде спрямовуватись саме на такі закупівлі,

– сказав він.

Однак, крім цього, дуже важливо лишати простір для впровадження інновацій.

На думку радника міністра оборони, 20% – це достатньо великий бюджет для того, щоб цикл удосконалення української зброї постійно оновлювався.

Цікаво, Україна може стати експортером дронів, антидронових систем і бойового досвіду, адже попит на такі технології зростає. За словами авіаційного експерта Валерія Романенка, експорт технологій і підготовка операторів можуть принести нашій державі економічну вигоду та посилити її позиції на міжнародній арені.

Як Україна покращує застосування дронів?