Для Трампа може бути вигідною угода про обмін озброєнням, адже це допоможе зменшити ризики для країн Близького Сходу. Про це пише The Telegraph.
Чому обмін українських дронів-перехоплювачів на ракети для ППО може бути вигідним для Трампа?
Президент України Володимир Зеленський запропонував союзникам використовувати українські дрони-перехоплювачі Sting, вартість яких становить близько 1000 доларів. Натомість Київ просить у партнерів ракети до систем Patriot у межах "обміну технологіями або зброєю".
За словами Зеленського, масовані атаки "Шахедів" неефективно перехоплювати ракетами Patriot через їхню високу вартість. Водночас Україна вже має технології перехоплювальних дронів, але відчуває дефіцит ракет PAC-2 і PAC-3.
Як зазначають аналітики Stimson Center, лише 28 лютого Іран випустив понад 500 дронів по Об’єднані Арабські Емірати. За оцінками експертів, на кожен долар, витрачений Іраном на безпілотники, країни регіону витрачають у 20 – 28 разів більше на їхнє збиття.
Український досвід боротьби з дронами вже довів ефективність. За словами Головнокомандувача ЗСУ Олександр Сирський, у лютому понад 70% російських безпілотників, запущених по Києву, були збиті саме дронами-перехоплювачами. Україні розраховує використати ці технології та досвід підготовки операторів для співпраці з партнерами в обмін на системи ППО та ракети.
Старший викладач з питань оборони в Кінгс-Коледжі Лондона Девід Джордан вважає, що досвід України в цій галузі може стати каталізатором зміни балансу дипломатичної сили, а застосування українських технологій може бути вигідним для України та Трампа.
Як Україна може допомогти країнам Близького Сходу у війні з Іраном?
Днями раніше повідомлялося, що США та одна країна Перської затоки ведуть переговори про купівлю українських дронів-перехоплювачів для захисту від іранських безпілотників. Країни, які постійно атакує Іран шукають дешевші системи протиповітряного захисту, оскільки ракети до комплексу Patriot значно дорожчі за дрони "Шахед".
Командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів для 24 Каналу, що Україна готова воювати за свої інтереси в будь-якій точці світу, але через брак людського ресурсу може долучитися до подій на Близькому Сході лише частково. Україна планує передавати свої технології боротьби з дронами європейським партнерам і розвивати військове співробітництво для спільного виробництва зброї.
Як пише Reuters, Україна на запит США надасть підтримку у захисті від іранських дронів на Близькому Сході, відправивши фахівців для гарантування безпеки. Очікується, що українські спеціалісти розпочнуть роботу протягом кількох днів.