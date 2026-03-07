Для Трампа може бути вигідною угода про обмін озброєнням, адже це допоможе зменшити ризики для країн Близького Сходу. Про це пише The Telegraph.

Чому обмін українських дронів-перехоплювачів на ракети для ППО може бути вигідним для Трампа?

Президент України Володимир Зеленський запропонував союзникам використовувати українські дрони-перехоплювачі Sting, вартість яких становить близько 1000 доларів. Натомість Київ просить у партнерів ракети до систем Patriot у межах "обміну технологіями або зброєю".

За словами Зеленського, масовані атаки "Шахедів" неефективно перехоплювати ракетами Patriot через їхню високу вартість. Водночас Україна вже має технології перехоплювальних дронів, але відчуває дефіцит ракет PAC-2 і PAC-3.

Як зазначають аналітики Stimson Center, лише 28 лютого Іран випустив понад 500 дронів по Об’єднані Арабські Емірати. За оцінками експертів, на кожен долар, витрачений Іраном на безпілотники, країни регіону витрачають у 20 – 28 разів більше на їхнє збиття.

Український досвід боротьби з дронами вже довів ефективність. За словами Головнокомандувача ЗСУ Олександр Сирський, у лютому понад 70% російських безпілотників, запущених по Києву, були збиті саме дронами-перехоплювачами. Україні розраховує використати ці технології та досвід підготовки операторів для співпраці з партнерами в обмін на системи ППО та ракети.

Старший викладач з питань оборони в Кінгс-Коледжі Лондона Девід Джордан вважає, що досвід України в цій галузі може стати каталізатором зміни балансу дипломатичної сили, а застосування українських технологій може бути вигідним для України та Трампа.

Як Україна може допомогти країнам Близького Сходу у війні з Іраном?