Для Трампа может быть выгодной сделка об обмене вооружением, ведь это поможет уменьшить риски для стран Ближнего Востока. Об этом пишет The Telegraph.

Почему обмен украинских дронов-перехватчиков на ракеты для ПВО может быть выгодным для Трампа?

Президент Украины Владимир Зеленский предложил союзникам использовать украинские дроны-перехватчики Sting, стоимость которых составляет около 1000 долларов. Взамен Киев просит у партнеров ракеты к системам Patriot в рамках "обмена технологиями или оружием".

По словам Зеленского, массированные атаки "Шахедов" неэффективно перехватывать ракетами Patriot из-за их высокой стоимости. В то же время Украина уже имеет технологии перехватывающих дронов, но испытывает дефицит ракет PAC-2 и PAC-3.

Как отмечают аналитики Stimson Center, только 28 февраля Иран выпустил более 500 дронов по Объединенным Арабским Эмиратам. По оценкам экспертов, на каждый доллар, потраченный Ираном на беспилотники, страны региона тратят в 20 – 28 раз больше на их сбивание.

Украинский опыт борьбы с дронами уже доказал эффективность. По словам Главнокомандующего ВСУ Александр Сырский, в феврале более 70% российских беспилотников, запущенных по Киеву, были сбиты именно дронами-перехватчиками. Украина рассчитывает использовать эти технологии и опыт подготовки операторов для сотрудничества с партнерами в обмен на системы ПВО и ракеты.

Старший преподаватель по вопросам обороны в Кингс-Колледже Лондона Дэвид Джордан считает, что опыт Украины в этой области может стать катализатором изменения баланса дипломатической силы, а применение украинских технологий может быть выгодным для Украины и Трампа.

