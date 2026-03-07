Для Трампа может быть выгодной сделка об обмене вооружением, ведь это поможет уменьшить риски для стран Ближнего Востока. Об этом пишет The Telegraph.
Почему обмен украинских дронов-перехватчиков на ракеты для ПВО может быть выгодным для Трампа?
Президент Украины Владимир Зеленский предложил союзникам использовать украинские дроны-перехватчики Sting, стоимость которых составляет около 1000 долларов. Взамен Киев просит у партнеров ракеты к системам Patriot в рамках "обмена технологиями или оружием".
По словам Зеленского, массированные атаки "Шахедов" неэффективно перехватывать ракетами Patriot из-за их высокой стоимости. В то же время Украина уже имеет технологии перехватывающих дронов, но испытывает дефицит ракет PAC-2 и PAC-3.
Как отмечают аналитики Stimson Center, только 28 февраля Иран выпустил более 500 дронов по Объединенным Арабским Эмиратам. По оценкам экспертов, на каждый доллар, потраченный Ираном на беспилотники, страны региона тратят в 20 – 28 раз больше на их сбивание.
Украинский опыт борьбы с дронами уже доказал эффективность. По словам Главнокомандующего ВСУ Александр Сырский, в феврале более 70% российских беспилотников, запущенных по Киеву, были сбиты именно дронами-перехватчиками. Украина рассчитывает использовать эти технологии и опыт подготовки операторов для сотрудничества с партнерами в обмен на системы ПВО и ракеты.
Старший преподаватель по вопросам обороны в Кингс-Колледже Лондона Дэвид Джордан считает, что опыт Украины в этой области может стать катализатором изменения баланса дипломатической силы, а применение украинских технологий может быть выгодным для Украины и Трампа.
Как Украина может помочь странам Ближнего Востока в войне с Ираном?
На днях ранее сообщалось, что США и одна страна Персидского залива ведут переговоры о покупке украинских дронов-перехватчиков для защиты от иранских беспилотников. Страны, которые постоянно атакует Иран ищут более дешевые системы противовоздушной защиты, поскольку ракеты к комплексу Patriot значительно дороже дронов "Шахед".
Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал для 24 Канала, что Украина готова воевать за свои интересы в любой точке мира, но из-за нехватки человеческого ресурса может присоединиться к событиям на Ближнем Востоке лишь частично. Украина планирует передавать свои технологии борьбы с дронами европейским партнерам и развивать военное сотрудничество для совместного производства оружия.
Как пишет Reuters, Украина по запросу США окажет поддержку в защите от иранских дронов на Ближнем Востоке от иранских дронов на Ближнем Востоке, отправив специалистов для обеспечения безопасности. Ожидается, что украинские специалисты начнут работу в течение нескольких дней.