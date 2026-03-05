Герой Украины, командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко объяснил 24 Каналу, почему европейские страны до сих пор боятся открыто стать на сторону Украины.

Приобщится ли Украина к событиям на Ближнем Востоке?

Зеленский заявил о возможности участия Украины в поддержке партнеров на Ближнем Востоке – сейчас прорабатываются конкретные варианты, ведь запросов от союзников много.

Если будет приказ воевать в Иране – выполним. За государство Украину готовы воевать где угодно, хотя человеческого ресурса не хватает и привлечь можем лишь частично. Когда наступит мир, часть войска должна продолжать воевать, потому что армия, которая не воюет, деградирует и открывает лазейку для новой агрессии,

– сказал Федоренко.

Раньше все было предсказуемо и просчитывалось математически: знаешь примерное количество вражеских ракет – рассчитываешь необходимое количество средств ПВО, наращиваешь производственные мощности и можешь сбивать большинство целей.

Но сейчас война кардинально изменилась и эта логика уже не работает, потому что появились принципиально новые угрозы, против которых старая система просто не рассчитана.

Сможет ли Украина сделать свой боевой опыт глобальным активом?

"Шахед" стоит 50 тысяч долларов, поэтому сбивать его ракетой за 2 миллиона долларов не эффективно. Именно поэтому Украина уже начала военное сотрудничество с европейскими производителями.

Продажа вооружения – это не просто сделка, а долгосрочная зависимость страны-покупателя от поставщика через ремкомплекты и обслуживание, что стабильно наполняет украинский бюджет. Главное – найти баланс, чтобы экспортные контракты не блокировали насыщение собственных ВСУ техникой, ведь украинский боевой опыт применения дронов – это уникальный актив.

Этот опыт добыт кровью и жизнями украинских военнослужащих – его нельзя купить, только прожить и передать. Партнеры боятся вступать в бой, но Северная Корея не побоялась – отправила 10 тысяч воинов, потеряла 9 тысяч, и теперь ее армия учится техникам современной войны. Поэтому европейским партнерам пора переходить от "коалиции слов" к "коалиции дела",

– сказал Федоренко.

Важно! Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий отметил, что Украина имеет уникальный опыт перехвата иранских дронов-камикадзе и готова передавать его партнерам для усиления общей безопасности, но пока не планирует участвовать в зарубежных миссиях, в частности на Ближнем Востоке.

Как конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на войну в Украине?