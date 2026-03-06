У Украины уже наработан огромный опыт по борьбе с дронами, поскольку война на нашей территории длится более 4 лет. Эксперты специально для 24 Канала разобрали, как и чем именно Украина может помочь странам арабского мира.

Что Украина может предложить арабским странам?

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал, что арабские страны, такие как ОАЭ, Саудовская Аравия в свое время закупали дорогие ракеты к системам Patriot. Однако и у них они не безграничны. Американцы и аравийцы, например, могут себе сейчас позволить купить много перехватчиков. Проблема в том, что темпы производство не наращиваются мгновенно по мановению волшебной палочки.

Странам Персидского залива нужна помощь с перехватом дронов уже и здесь. По их официальной статистике они сбивают много баллистических ракет и дронов, но все же то, что прилетает наносит ощутимый урон. Они заинтересованы в массовых и недорогих средствах, которые могут эффективно бороться с дронами. И здесь Украине будет что предложить,

– отметил военный обозреватель из Израиля.

Он продолжил, что это и опыт в перехвате, организации процесса, готовые дешевые наработки. Однако, вероятно, обменять это на ракеты к системам Patriot не получится, потому что они нужны и этим странам. Здесь дело не в обменах и бартерах. Украина может наладить сотрудничество с этими странами и это важно в 2 аспектах:

можно банально заработать, ведь эти страны имеют ресурсы, которые готовы тратить для своей обороны;

сблизиться со странами, которые имеют влияние, неограниченные бюджеты.

На взгляд Шарпа, надо завернуть свое желание заработать или получить выгоды в красивую обертку откровенного желания помочь даром. Это будет восприниматься лучше.

Как Украина может помочь Трампу в Иранской операции?

Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов заметил, что США хотели бы обойтись без помощи Украины, но очевидно не получится. На самом деле технология дронов-перехватчиков доступна для наших партнеров. Впрочем, у них нет такого опыта, они не настолько хорошо умеют ими управлять, поэтому передача украинского опыта будет релевантной.

"У Ирана очевидно уже большой дефицит ракет, но у них достаточно дронов. Поэтому, это было бы выгодно и США, и Украине, особенно, если война в Иране не затянется. Трамп все же не Путин. Ему не нужна долгая война. Ему надо, чтобы на американских заправках не произошло ничего, что может повлиять на его предвыборные рейтинги", – подчеркнул Богданов.

По его словам, Украина может укрепить свои отношения со странами Ближнего Востока. А также представить себя на рынке оружия, ведь это важно будет для будущего нашей страны и нашего ВПК. Россия, которая раньше продавала очень много оружия, сейчас имеет очень слабые позиции. Долгосрочное присутствие Украины в этом регионе крайне важно.

Что может кардинально изменить отношение арабского мира к Украине?

Политолог Вадим Денисенко озвучил мнение, что Украине важно, чтобы война на Ближнем Востоке как можно быстрее закончилась. Если Украина сможет передавать странам Персидского залива дроны-перехватчики, если туда будут направлены инструкторы, которые помогут уменьшить поражения от иранских "Шахедов", это может кардинально изменить отношение этих стран арабского мира к Украине.

До сих пор в этих странах достаточно сильные пророссийские настроения. В принципе появление украинцев, которые помогают защищаться от иранских дронов, может реально изменить отношение к Украине и российско-украинской войне. Для нас это был бы огромный прорыв и огромная дипломатическая победа,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, если война на Ближнем Востоке будет продолжаться долго, то это может повлиять на поставки ракет к системам ПВО и ПРО Украине. Там сейчас выстреливаются огромные запасы ракет Patriot, это будет огромной проблемой для нас. После летней кампании США и Израиля против Ирана, Пентагон приостановил поставки оружия, потому что делал ревизию на своих складах.

