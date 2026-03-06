Так, Владимир Зеленский заявил, что Украина откликнется на просьбу американцев, и дал соответствующие указания. Об этом говорится в материале Reuters.

Как Украина будет помогать США на Ближнем Востоке?

Президент накануне, 5 марта, сообщил, что Украина получила от США запрос о предоставлении конкретной поддержки для защиты от "Шахедов" в странах Ближнего Востока. По его словам, он поручил обеспечить передачу необходимых средств и направление украинских специалистов, которые смогут гарантировать надлежащий уровень безопасности.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Вашингтон попросил помощи в защите американских военных баз и солдат в отдельных странах региона. В ответ Зеленский дал соответствующие приказы украинским военным. Ожидается, что украинские специалисты начнут работу уже в течение ближайших нескольких дней.

В агентстве Reuters добавили, что президент США Дональд Трамп готов принимать помощь от любого государства, комментируя предложение Украины помочь в борьбе с иранскими дронами.

Заметим! Во время войны против России Украина наработала эффективные методы уничтожения иранских беспилотников-камикадзе типа "Шахед".

Во вторник, 3 марта, Зеленский также заявил, что Украина готова рассмотреть возможность обмена собственных беспилотников-перехватчиков на ракеты для систем ПВО от ближневосточных союзников, которые имеют собственные запасы комплексов Patriot.

Что этому предшествовало?