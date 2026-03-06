Ежемесячно Россия мобилизует до 40 тысяч оккупантов, и чтобы остановить активное наступление врага – нужно уничтожать не менее 50 тысяч российских военных, чтобы подорвать их мобилизационные процессы. Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в интервью 24 Каналу назвал два условия, как сделать это реальным.

Также Юрий Федоренко отметил важность военной подготовки всех украинцев, ведь, по его мнению, война не закончится, пока будут существовать Украина и Россия. Какие вызовы стоят перед Украиной и что должны понять все украинцы – читайте далее в материале.

Что Россия делает с оккупантами, чтобы заставлять их идти на штурм?

Владимир Зеленский говорит, что чувствуется слабость Кремля в наборе личного состава, в их подготовке. Как вы оцениваете качество оккупантов, которых сейчас Россия присылает в Украину, и, возможно, можете сравнить с теми, кого присылали в начале полномасштабного вторжения?

У них всегда был микс. Не было такого, чтобы все войска не были подготовлены или все войска одинаково подготовлены. У России есть своя система подготовки, которая предусматривает достаточно четкую выучку специализированно подготовленных подразделений. И есть "массмаркетовые" подразделения, которые выполняют задачи продвижения вперед – инфильтрации.

Сейчас на фронте мы можем увидеть на публичной карте, что в некоторых районах есть существенные районы инфильтрации. Это когда противник не закрепился, но его присутствие там уже есть малыми штурмовыми группами. Как это выглядит на практике? Враг имеет четкое разделение зоны нашей украинской земли на определенные маршруты и ориентиры. Каждый ориентир имеет свое условное обозначение.

Группам с низким уровнем подготовки, но которые имеют две ноги и могут двигаться вперед, ставят задачу дойти с одной точки на другую, закрепиться, с лопатой закопаться и ждать следующих указаний. Далее приходит следующий, расширяется, и вот уже есть подготовленная позиция. Далее продвигаются вперед.

Если кто-то отказывается выполнять это задание, противник не переживает, не уговаривает вести боевые действия – они их "обнуляют". Это значит, что за невыполнение определенных задач по принятию участия в ударно-штурмовых действиях враг фактически расстреливает своих. Иногда действует показательно.

Но надо признать следующее: пока у России есть возможность получать деньги в бюджет, которые они аккумулируют и затем тратят на изготовление вооружения, а также на мобилизацию за подкуп своего населения, – до тех пор на территории Украины будет поступать новое пополнение оккупантов.

Мы должны сказать о способности врага. Враг, по разным оценкам, может ставить в строй ежемесячно от 32 до 39 тысяч военнослужащих. То есть призвали, обучили и с разным уровнем подготовки направили на фронт для пополнения потерь. Именно отсюда взялось число, которое часто обсуждается в общественном пространстве, что Силы обороны должны приобрести способность выводить из строя не менее 50 тысяч оккупантов в месяц.

Тогда мы будем уничтожать больше, чем российская военная машина способна поставить в строй. Если мы уничтожаем более – они теряют возможность вести активные наступательные действия. Более того, врагу тогда надо будет маневрировать войсками и перебрасывать резервы с неприоритетных участков. А это значит, что для обеспечения устойчивых наступательных действий, например, в Донецкой или Запорожской областях, противнику надо будет ослабить давление на Сумскую или Харьковскую области.

Как заставить остановить войну?

Так выглядит война. Но мы же понимаем, что для того, чтобы лишить противника возможности к активному наполнению своей казны необходимым количеством денег, которые потом тратятся на "оборонку", мы должны работать в двух направлениях. Прежде всего – это направление огневого воздействия в глубину России за счет наших украинских беспилотников и ракет.

И, конечно, давить на партнеров, что ракеты – это инструмент для обеспечения живучести украинского народа. Имея крылатые и баллистические ракеты, плюс наши беспилотники и ракетное вооружение, мы можем сделать так, чтобы Россия потеряла способности к активному наполнению своего бюджета для ведения активных боевых действий против Украины.

Следующее – это работа с нашими коллегами по санкционной политики. Так или иначе, страны Евросоюза и США должны сжать Россию в экономическом плане, внедряя новые пакеты санкций, которые напрямую влияют на способность врага к ведению боевых действий. Чем меньше у них денег в связи с санкциями, тем меньше у них способности для агрессии и ведения войны.

Конечно, теневой флот. Позиция должна быть четкая и жесткая – полная блокада теневого флота России, чтобы исключить продажу "черной" нефти, которая продается неофициально тем странам, с которыми они сейчас ведут активные энергетические и экономические взаимоотношения.

Также мы должны говорить о необходимости наращивать способности по уничтожению противника на оперативном уровне. Оперативный уровень – это 100 километров за линией боестолкновения и глубже, потому что именно здесь противник будет иметь основные средства противовоздушной обороны, склады ближнего базирования, которые затем обеспечивают отряды на переднем крае.

Можно иметь пушку, но если эта пушка не получила необходимое количество снарядов из-за того, что был уничтожен склад и была перерезана логистика, то, соответственно, она не может вести огневое поражение наших передовых позиций и прифронтовых районов с той интенсивностью, которая необходима. Поэтому это все – пазлы одной схемы, которая должна обеспечить возможности лишения России способности к активному введению боевых действий.

Если мы говорим о личном составе, возможность мобилизации оккупантов, подготовки, направления на фронт и уничтожения их Силами обороны – это одна из важных составляющих.

Если вы проанализируете информационное пространство, то увидите, что на каждом из этих уровней ведется системная работа военно-политическим руководством государства, нашими дипломатическими группами, военными, которые достаточно часто посещают страны наших партнеров и объясняют реальное положение дел, а также работа и коммуникация с гражданским сектором.

Что должны понять все украинцы?

Ранее мы обсуждали вопрос национальной идеи Украины – что каждый видит национальную идею в чем-то своем, но то, что нас объединяет – желание жить на своей Богом данной земле свободно, независимо от кого-то, не под гнетом и принимать самостоятельные решения, как, когда и куда нам двигаться.

Для обеспечения этого формата мы должны иметь сильное войско. Потому что когда мы можем обеспечить предпосылки безопасности в государстве, то в такое государство поступают инвестиции, развивается экономика. Это круговой цикл: если есть безопасность – есть деньги в государстве, если есть деньги – есть дополнительные рабочие места. Если дополнительные рабочие места – возникает запрос на качественно подготовленные кадры. Если возникает запрос на качественно подготовленные кадры – растут способности отрасли образования и науки в Украине.

Как следствие, мы получаем возможности иметь внутри нашего государства надежный уровень подготовки и защиты, в частности медицинского, с военной точки зрения. И это дает возможности переставать быть объектом и приобретать субъектность для нашего государства.

Здесь возникает вопрос – как же так сделать, чтобы иметь сильное лобби? Потому что когда мы говорим за рубежом, все равно нас принимают как заангажированных людей. Очень важно, чтобы за рубежом говорили наши партнеры, что Украине очень необходима помощь, обращаясь к своим.

Хочу сказать, что значительное количество украинцев, которые еще раньше выехали в другие страны по рабочим вопросам и там остались путем эмиграции, но у них есть родственники в Украине, которые сейчас участвуют в активных боевых действиях и т.д., – вы, наверное, не поверите, но это лучшие украинские лоббисты. Они переворачивают землю для того, чтобы найти дополнительный ресурс для нашего государства.

И у меня в голове сложилась мысль, но мы поговорим об этом после того, как одержим победу, стабилизируем ситуацию и обеспечим надежную подготовку Украины к приобретению субъектности. Я искренне считаю, что каждый украинец и украинка должны быть подготовлены с военной точки зрения. Неоднократно говорил о всеобщей воинской повинности, но это вызывает негатив в обществе. Мол, "вы хотите воевать до последнего украинца", "вы хотите убить наших детей". И это очень сильно искаженное восприятие.

Объясню, почему. Любой противник, перед тем как совершить прямую агрессию, оценивает экономические показатели, социальные настроения, политические предпочтения и готовность войска к отражению той или иной агрессии. Итак, имея сильную национальную идею, надежный уровень образования и подготовки украинцев к потенциальному участию в боевых действиях, обеспечит предпосылки, чтобы ни одна из стран даже не подумала наступать.

Они будут делать что угодно: разрушать нас через коррупцию, через политические или личностные влияния, через религиозные предпочтения, но они не придут прямой войной. Потому что будут понимать: это не даст никакого успеха, за исключением общемирового позора, что у них ничего не получилось.

Для этого мы должны учесть на будущее те ошибки, которые совершили, и тот опыт, который у нас есть. И сделать так, чтобы украинцы были подготовлены и сильны, чтобы украинцы были субъектные. Есть четкое понимание, как это сделать, и даже где потенциально можно будет привлечь дополнительное финансирование на это.

Также нам надо активно работать над подготовкой украинских детей, которые будут получать образование, в том числе и за рубежом, в рамках обмена опытом. Ведь, как показала практика, сейчас эти дети являются очень серьезными лоббистами в политических кругах за пределами нашего государства, и они привлекают сюда сверхфинансирование.

Есть четкая закономерность. Те, кто в свое время воровали у государства – их дети сейчас за рубежом, и у каждого жизнь публичная через соцсети, поэтому видно, какой у них образ жизни – им безразлично к тому, что происходит в Украине. Максимум, что делали эти категории: писали заботливые посты, ставили флаг Украины (эмодзи, – 24 Канал) и были обеспокоены. Далее в лентах идут спортзалы, рестораны, бары, дорогие машины – живут лучшую жизнь.

А дети тех, кто был ограблен теми самыми премьерами прошлого и так называемыми "элитами", сейчас бьются за свободную независимую Украину. Именно они борются за право жить для украинского народа. А те, кто в свое время поехали на учебу за границу, в связи с прохождением безумных испытаний, потому что дети учились не за деньги, а за ум, – Боже мой, как они бьются! Многие вернулись, значительное количество стали в ряды ВСУ, но значительное количество осталось там, и они сейчас привлекают помощь.

Например, дочь моей знакомой научилась в Великобритании. Они проводили украинские вечера и ярмарки. И в конце 2022 года, когда наше подразделение понесло значительные потери в технике, ее дочь собрала там деньги, плюс знакомая подобрала здесь, и они передали нам 7 автомобилей в момент времени. Это один из таких примеров. А есть же те, что уже заняли определенные должности – помощники сенаторов и так далее – и они очень "топят" за Украину.

Это все я говорю для того, чтобы мы понимали, что оборона нашего государства – это комплексное явление. Мы должны сейчас заботиться о сложном моменте времени и говорить обществу так, как есть, без дешевого дофамина: война с Россией не завершится никогда. Точка. Осознали это и приняли. Пока существует Россия и пока существует суверенная независимая Украина – война будет продолжаться всегда.

Она будет иметь разные фазы. Сейчас идет активная, горячая фаза войны. Затем я верю, что нам удастся дожать Россию и она выдохнется, будет уменьшение интенсивности огня. Как следствие, на определенный период воцарится мир, когда пушки не будут работать.

Какие вызовы стоят перед Украиной?

Тогда Россия будет работать через те вещи, о которых мы говорили. Здесь снова появится сине-белое или еще какое-то, и за это проголосуют (политическая сила, – 24 Канал). И проголосуют те, кому россияне, которые будут платить за это, поразбивали дома, поубивали родственников. Они все равно пойдут и проголосуют. Не в таком количестве, но 5% барьер возьмут. То есть, представительство лобби России в Верховной Раде следующего созыва будет. Это надо признавать. Их надо сейчас блокировать.

Этим надо заниматься СБУ, которая, однако, является неоднородной. Есть очень положительные примеры проведения крутых операций, как "Паутина", вывод на чистую воду сотни предателей. Эта работа не афишируется, но мы это знаем, коммуницируем в кругах. Также выполнение задач самого сложного уровня на линии боевого соприкосновения. Там, где другие не могут залезть, – СБУ это сделала.

И в этом максимально реформированном органе остается эта гниль, которая "кошмарит" бизнес. Кажется, уже почти вычистили структуру. Нет, все равно на должностях есть те, кто "кошмарят" бизнес. Органы, которые должны заниматься тем, чтобы выводить на чистую воду негодяев, – занимаются несвойственными для себя функциями, лезут в хозяйственную деятельность воинских частей, тянут комбригов, других материально ответственных лиц.

Но в то же время это наша СБУ, как я сказал, сейчас это на 80% – орган, который не аффилирован больше с Россией, как это было при Януковиче. Это орган, который работает на интересы Украины. С СБУ очень позитивно сотрудничать на поле боя. Это всегда поддержка. С ними очень хорошо работать против агентурной работы. У них можно поучиться, как правильно надо проводить специальные операции за пределами нашего государства.

Если взять все направления нашего государства, мы будем видеть черное, белое, серое. Например, качественно проведенную реформу, существенное улучшение в организации процессов, но будет и "черное" – недоработанные вещи, которые существенно тормозят развитие нашего государства, определенное количество тех, кто пытается с "сделать глоток из источника". Они будут всегда, ничего с ними не сделаешь.

Я думал, может, надо ввести смертную казнь? Для того чтобы если поймали и преступление доказано, то высшая мера наказания. Но есть вопрос – пока не настроена надежная правоохранительная система, которая доказывает состав преступления, пока не заработала судебная система, – у нас перестреляют половину людей, которые перешли дорогу какому-то следователю. Этих постреляют, а с теми, кто реально гребет вагонами, ничего не будет. Они потом будут всплывать в других странах под другими именами. Поэтому смертная казнь – это тоже не выход на данный момент.

С чего надо было бы начать? Думаю, для стабилизации коррупционных проявлений в нашем государстве в полной мере, дополнительно к антикоррупционным органам, надо было ввести сквозную декларацию. Это когда цифровизированный учет всех средств. Каждый гражданин Украины, несмотря на занимаемую должность, подает декларацию.

Мы говорим: "Все те, кто что-то где-то украл – придите и сдайтесь. Деньги, имущество останутся за вами. Мы не будем спрашивать, где вы его взяли. Просто легализуйтесь, покажите, что у вас есть". Окей, эти деньги стали легальными. За них можно купить недвижимость, бизнес. Их можно вложить в проекты какой-то совместной деятельности Украины и стран Евросоюза.

После того, как легализовались, со следующего дня каждый подает декларацию, где указано, где они взяли ту или иную сумму денег. Сквозная декларация решит вопрос с коррупцией на 90%. Не будет поля для маневра. Ни для тех, кто пытается его сделать, ни для тех, кто его прикрывает, ни для тех, кто, нося форму правоохранительных органов, является таким же бандитом, как и тот, кто пытается скрыться от налогообложения.

Итак, у нас действительно очень много вызовов, но мы с ними справимся. Наша страна не первая на этом пути. Много стран, которые с этим справились. Если взять США 30-х годов, то там было в разы хуже, чем сейчас в Украине.

Почему Украине выгодно помогать Ближнему Востоку?

Украина собирается справиться не только с внутренними вызовами, но и на внешнеполитической арене. В частности, Владимир Зеленский заявил, что наша страна может включиться в историю войны с Ираном, потому что есть много запросов от партнеров. Сейчас прорабатываются варианты поддержки стран Ближнего Востока. Как вы оцениваете такую перспективу? Есть ли у Украины ресурсы для того, чтобы помочь партнерам на этом направлении?

Вопрос не для моей должности. Как президент скажет, так и сделаем. Мы не можем привлечь существенный ресурс, потому что у нас есть нехватка человеческого капитала в армии. Мы можем лишь частично реализовать эти задачи. Но если завтра поступит команда собрать группу воевать в Иране, то станем к выполнению. За государство Украину мы готовы воевать где угодно!

Я вам скажу более страшные вещи – их или осознают со временем, или нет – когда воцарится мир, часть войск должна продолжать воевать. Если войско не воюет, то деградирует. Как следствие, потом открывается щель для тех, кто может всунуть "жало" в любые моменты. Имею в виду военную агрессию.

Поэтому относительно геополитической ситуации, которая сложилась сейчас с Ираном, я не берусь оценивать. Потому что для того, чтобы оценивать, надо занимать другую должность, точно не командира воинской части, который выполняет задачи на тактическом уровне. Но если для государства Украины необходимо, чтобы мы воевали какой-то частью за рубежом или помогали технологиями, обучением, – мы будем выполнять эти задачи.

Кроме того, мы неоднократно говорили с партнерами, когда есть возможность общаться с ними. Я говорил, что их ракеты и средства ПВО не могут справиться с угрозами, которые есть. Технологии изменились. Когда били только баллистическими или крылатыми ракетами, каждый понимал, что эта страна имеет ориентировочно столько-то ракет, поэтому нам надо иметь примерно столько-то средств ПВО и тому подобное.

Сейчас война изменилась. "Шахеды", которые стоят примерно 50 тысяч долларов, в зависимости от модификации, модернизации и так далее, можно клепать пачками. Он собирается из дешевых китайских комплектующих. "Шахеды" несут существенную нагрузку. Они повыбивали нам объекты критической и энергетической инфраструктуры, являются действенными на поле боя. Но сбивать их ракетой за 2 миллиона – ни одна экономика не выдержит, ни одно производство не сможет обеспечить.

Поэтому лучшие технологии, которые сейчас работают на передней линии боевого соприкосновения и в глубине государства, должны быть имплементированы к нашим партнерам. Именно поэтому государство начало военное сотрудничество между украинскими и европейскими производителями, когда изготавливается совместный продукт, или когда мы поставляем наше вооружение на европейский рынок.

Поставка вооружения – это не просто продать дрон. Продаются дрон, ремкомплекты, обслуживание, настройка работы и так далее. То есть, когда ты продаешь свое вооружение, ты "садишь на иглу" ту страну, которой это вооружение продаешь. Это очень хорошо для нашей страны, потому что мы будем получать деньги в бюджет путем использования нашего вооружения.

Однако здесь надо найти баланс, чтобы Украина получала необходимое количество техники, чтобы контракты, заключенные с нашими партнерами, не блокировали насыщение Сил обороны необходимым количеством средств техники, в частности, БПЛА.

Если мы говорим о конфликтах, которые сейчас происходят в других странах, то украинский опыт ведения боевых действий является очень прочным. Это нельзя купить за деньги. Это опыт, добытый кровью, жизнями украинских военнослужащих. Это то, чему нельзя научиться. Это то, что можно прожить и потом в какой-то мере передать другим.

Когда мы говорим с партнерами, я говорю, что бояться вступать в бой на стороне Украины – это неправильная позиция. Им надо от "Коалиции желающих" переходить к "коалиции не словом, а делом".

Возможно, это неправильно, но именно в этом вопросе надо действовать, как нецивилизованный мир. Как они сделали? Северная Корея дала своих 10 тысяч воинов с офицерами. Они приехали воевать против Украины и "стерли" здесь 9 тысяч военнослужащих. Для них это вообще расходный материал. После этого их офицеры приехали, написали систему подготовки применения дронов в современной войне и противодронной деятельности. Сейчас солдаты КНДР проходят общую подготовку войск с учетом этого опыта.

Я говорю партнерам, что если они сейчас не помогут своей живой силой, то можно рассчитать последствия – война будет продолжаться на их территории. А война на своей территории – это всегда очень большое горе для граждан и страны. Для того чтобы этого не допустить, я говорю им не бояться Россию. Они со всем соглашаются, но есть другие моменты. Я вижу, что они боятся, если выступят на стороне Украины, то как поведет себя Россия. Но все равно Украине надо помочь.

Как это можно сделать? Дайте своих офицеров в отставке, которые не работают сейчас в вооруженных силах той или иной страны. У вас же есть деньги. Наймите тех, кто готов с оружием в руках воевать против России. Сформируйте сводные подразделения, дайте их на территорию Украины. Мы найдем им применение. Ваши офицеры-сержанты получат беспрецедентный опыт, останавливая оккупанта на поле боя.

Пока мы не видим таких движений. Но чем дальше война будет заполнять мир, тем решимость будет становиться больше. В любом случае заявления ведущих европейских политиков, в частности, Фридриха Мерца четко на это указывают.